Минобрнауки сократит число олимпиадников на бюджетных местах
Зачисление без вступительных испытаний будет допускаться только победителей и призеров олимпиад за 11 класс
15 августа 2024, 08:00, ИА Амител
Министерство науки и высшего образования РФ разработало меры по недопущению ситуаций, когда большинство бюджетных мест в высших учебных заведениях занимают победители и призеры олимпиад, сообщает РИА Новости.
"Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников", — заявили в ведомстве.
Зачисление без вступительных испытаний будет допускаться только для победителей и призеров олимпиад школьников за 11 класс, а также для победителей и призеров олимпиад школьников 1–2 уровня.
08:22:44 15-08-2024
ну и где наши защитники ЕГЭ со своим-теперь все ВСЕ отличники могут поступить в ЛЮБОЙ институт на бюджет,главное отлично учиться и иметь заслуги
08:37:41 15-08-2024
гость (08:22:44 15-08-2024) ну и где наши защитники ЕГЭ со своим-теперь все ВСЕ отличник... Аргументы прежние: сдавай ЕГЭ на максимальное количество баллов - и вэлкам на бюджет в любой ВУЗ где проходишь по баллам. Олимпиады по предметам тут причем? Это к ЕГЭ какое отношение имеет?
12:10:49 15-08-2024
Гость (08:37:41 15-08-2024) Олимпиады по предметам тут причем? Это к ЕГЭ какое отношение имеет?у него лучшее совковое образование в мире, поэтому с логикой не дружит
08:40:35 15-08-2024
гость (08:22:44 15-08-2024) ну и где наши защитники ЕГЭ со своим-теперь все ВСЕ отличник... Читай внимательно.
08:48:21 15-08-2024
гость (08:22:44 15-08-2024) ну и где наши защитники ЕГЭ со своим-теперь все ВСЕ отличник... ВСЕ поступить не могут. Места ограниченны
08:38:08 15-08-2024
Ну когда уже всё сократят!?
И главное себя когда они сократят...!
Силуанов, вперёд!!!
08:49:33 15-08-2024
А чё? За 1й класс теперь не зачтут?
08:58:14 15-08-2024
Про участников и детей участников СВО забыли. Тем вообще все двери ВУЗов открыты. И не важно, дотянет он до первой сессии или нет. Но место того кто готов учиться, у кого работает голова и кто стремиться к знаниям, он займёт.
10:37:46 15-08-2024
Гость (08:58:14 15-08-2024) Про участников и детей участников СВО забыли. Тем вообще все... Что вас не устраивает снова?
Чем вы опять не довольны?
15:10:31 15-08-2024
Считаю, что на первый курс должны брать ВСЕХ желающих БЕСПЛАТНО. НО сдача сессионных экзаменов должна быть максимально прозрачной, тогда и будет видно, кто может и хочет тут учиться
10:37:59 15-08-2024
Гость (08:58:14 15-08-2024) Про участников и детей участников СВО забыли. Тем вообще все... Там все еще интереснее - тут один чувак после отчисления за неуспеваемость еще раз поступил) Ну нет же ограничений на количество поступлений.
10:46:40 15-08-2024
Гость (08:58:14 15-08-2024) Про участников и детей участников СВО забыли. Тем вообще все... Это жест государства в адрес своих воинов. Солдат будет знать, что его ребенок при любом раскладе сможет хотя бы попробовать учиться там, где он явно не смог бы учиться в неполной семье. Я в данном случае веду речь о материальном достатке. Не все сдают ЕГЭ по 100 баллов, чтобы поступить в МГУ. Основной массе абитуриентов туда можно попасть только через платный набор. А в семье с одним родителем трудно найти денег на обучение в МГУ.
10:39:53 15-08-2024
Нужно по нормативам ГТО зачислить.
Готов к труду и обороне, милости просим ! Не готов, до свиданья.
11:25:36 15-08-2024
Гость (10:39:53 15-08-2024) Нужно по нормативам ГТО зачислить.Готов к труду и оборон... То есть резать на операционном столе вас будут по результатам нормативов ГТО хирурга, пофиг на знание анатомии? Программы писать, видимо, тоже будут, поигрывая мячиком или отжимаясь. Удачи, однако. Жизнь заиграет абсолютно новыми красками. Надеюсь, вам понравится.
12:33:32 15-08-2024
Гость (10:39:53 15-08-2024) Нужно по нормативам ГТО зачислить.Готов к труду и оборон... И по партийному билету
16:11:53 15-08-2024
А у нас разве всеобщее высшее образование? Его должны получать те, кто эти знания может осилить и в дальнейшем применить на практике.
17:21:14 15-08-2024
олимпиады - лазейки, которые помогают поступить в вуз дополнительно к результатам ЕГЭ. Если уж олимпиады приравняли к результатам ЕГЭ, значит, нужно контролировать проведение олимпиад как на ЕГЭ. Сейчас олимпиады никак не контролируются, потому там плохо прикрытый блат, коррупция, кумовство. Чем выше олимпиада, тем больше бесстыдства. Нужно совсем с бюджетных мест убрать баллы, полученные по результатам олимпиад. Бюджетные места выпускникам из бедных семей нужны как воздух, у них это единственная возможность получить высшее образование. А блатным олимпиадникам оставить платное обучение
07:48:49 16-08-2024
Поступить - самое простое! Выучиться гораздо сложнее!