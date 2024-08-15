Минобрнауки сократит число олимпиадников на бюджетных местах

Зачисление без вступительных испытаний будет допускаться только победителей и призеров олимпиад за 11 класс

15 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Подготовка к экзамену / Фото: unsplash.com

Министерство науки и высшего образования РФ разработало меры по недопущению ситуаций, когда большинство бюджетных мест в высших учебных заведениях занимают победители и призеры олимпиад, сообщает РИА Новости.

"Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников", — заявили в ведомстве.

Зачисление без вступительных испытаний будет допускаться только для победителей и призеров олимпиад школьников за 11 класс, а также для победителей и призеров олимпиад школьников 1–2 уровня.