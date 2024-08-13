Как прошла приемная кампания в алтайских вузах и куда еще можно поступить на бюджет?

В университетах рассказали об особенностях приёмной кампании и почему в некоторых из них не смогли закрыть все бюджетные места

13 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Приемная кампания в АлтГПУ. Фото: пресс-служба университета

В Алтайском крае завершается приемная кампания: вузы уже опубликовали списки абитуриентов, которые будут получать высшее образование за счет государства. Самая ожесточенная борьба за бюджетные места в этом году развернулась в медуниверситете. Половина высших учебных заведений готовятся к допнабору: не все специальности удалось закрыть в основную волну. Куда еще можно успеть поступить на бюджет, а также об особенностях этой приемной кампании и её предварительных итогах — в материале amic.ru.

АГМУ

Самый высокий конкурс среди вузов сложился в Алтайском государственном медуниверситете. Нешуточная борьба развернулась на "лечебном деле": за одно бюджетное место боролись сразу 58 абитуриентов, сообщил секретарь приёмной комиссии Павел Воронцов. Вторым по популярности направлением стала педиатрия, где конкуренция составила 54 человека на место. Замкнула тройку "финалистов" стоматология с результатом в 33 человека.

Сформировался конкурс в АГМУ и среди ребят, которые будут получать высшее образование по целевому набору. Но здесь конкуренция другая: больше всего заявлений поступило от тех, кто мечтает стать стоматологом. На второе место вышла клиническая психология, замкнуло тройку лечебное дело.

"Всего в АГМУ было выделено 735 бюджетных мест. Из них по договору о целевом обучении зачислили 328 человек, еще по 24 на особую (инвалиды и сироты) и отдельную квоту —дети военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, а также военнослужащие, которые сами участвуют в боевых действиях. Бюджет закрыли на 100 %. Еще 210 человек смогут поступить на платное отделение", — рассказал Павел Воронцов.

АлтГПУ

Закончились бюджетные места и в Алтайском педагогическом университете, сообщила amic.ru ответственный секретарь приемной комиссии АлтГПУ Дарья Ратникова. Зачисление состоялось 9 августа. В топ-3 самых востребованных направлений подготовки вошли специальности: английский и китайский язык; филологическое образование и дополнительное образование (молодежная журналистика); физическая культура и дополнительное образование (спортивная подготовка).

По сравнению с прошлым годом контрольные цифры приема не изменились: на бакалавриат и специалитет зачислили 989 человек. Из них 103 поступили по целевому набору.

"У большинства программ проходной балл повысился, что свидетельствует о более качественной подготовке абитуриентов. Стоит отметить, что абитуриенты в момент написания заявления сразу оставляли оригинал документа об образовании. Это говорит о том, что поступающие целенаправленно выбирали Первый вуз Алтая для получения высшего образования", — подчеркивает Дарья Ратникова.



Фото: пресс-служба АлтГУ

АлтГУ

Лидером среди вузов Алтайского края по количеству бюджетных мест традиционно стал классический университет. В общей сложности сюда поступят 3096 человек. Списки двух тысяч счастливчиков, которых уже зачислили на программы бакалавриата и специалитета, опубликовали 7 августа. Из них более сотни будут учиться по целевой квоте. Также в списках зачисленных сейчас порядка 300 иностранцев. Максимальный поток приезжих абитуриентов из соседнего Казахстана, Китая и Таджикистана, рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии АлтГУ Екатерина Романова.

Самый большой конкурс при поступлении в вуз сформировался в Институте гуманитарных наук. На втором месте по популярности – Юридический институт. Замыкает тройку финалистов МИЭМИС. Здесь бюджетных мест уже не осталось. Однако возможность поступить в классический университет на бюджет у абитуриентов еще есть. Дополнительный прием заявлений будет организован в Институт химии и химико-фармацевтических технологий, Институт математики и информационных технологий, Институт цифровых технологий, электроники и физики.

"Ежегодно у нас увеличивается число бюджетных мест на естественнонаучные и технические направления. Химия, физика, информатика, математика — сложные предметы, сдать ЕГЭ по которым по силам не каждому выпускнику. Но они сегодня в тренде у работодателей. Выпускники смогут найти высокооплачиваемую работу на производствах, в исследовательских и аналитических центрах. Ждем ребят, которые хотят учиться бесплатно в данных институтах", – подчеркивает Екатерина Романова.

Продолжается прием в АлтГУ на бюджет по программам магистратуры и аспирантуры – он продлится до 16 и 20 августа соответственно. В магистратуру вуза уже поступило более 2,5 тысяч заявлений.

Фото: Студенческие отряды АГАУ/https://vk.com/soagau

АГАУ

Сокращение числа выпускников, сдающих ЕГЭ по профильной математике, биологии и химии, ректор АГАУ Николай Колпаков считает "плохим симптомом". По его словам, это серьёзно ограничивает возможности ребят для поступления в вузы и выбор большого спектра специальностей. А в результате ряд отраслей столкнутся с дефицитом высококвалифицированных кадров.

"Делать ставку только на гуманитарные направления подготовки, по моему мнению, нелогично. Впоследствии мы испытаем нехватку большого количества специалистов. Например, профильная математика важна как минимум в 80 % направлений подготовки в разных вузах. Но за последние несколько лет на Алтае катастрофически снижается количество школьников, которые ее выбирают. Если в 2021 году профильную математику сдавали 5642 человека, то в 2024-м – только 3695. При том что количество одиннадцатиклассников уменьшилось только на 450 человек", – говорит ректор.

В этом году Алтайский аграрный университет тоже нарастил количество бюджетных мест. Суммарно на бакалавриате, специалитете и в магистратуре будут обучаться 822 счастливчика.

Максимальный конкурс сформировался на землеустройстве и кадастрах, агрономии и ветеринарии. При этом у абитуриентов еще есть шанс бесплатно поступить на такие инженерные направления подготовки, как природообустройство, гидромелиорация и агроинженерия: по ним есть вакантные места.

Увеличилось по сравнению с прошлым годом и количество целевых договоров: на программы бакалавриата и специалитета поступили 25 человек, еще три – в магистратуру. Но по факту университет мог принять в пять раз больше: работодатели подали 136 заявок. Однако сегодня абитуриенты не спешат связывать себя обязательствами, которые нужно будет исполнять после окончания вуза.

"В университете организована работа комиссии по консультированию абитуриентов. У них была возможность рассмотреть все 136 вакансий от предприятий, которые сделали заявки. Но все чаще мы слышим от нашей молодежи аргумент: проходим по общему конкурсу, а по окончании вуза у нас будет больше вариантов для трудоустройства. Если раньше считалось, что по целевому поступить шансы выше, то сегодня бюджетные места очень доступны", — говорит Николай Колпаков.

Снижение конкурса легко объяснить, отмечает ректор. С каждым годом все больше ребят уходят из школы после девятого класса в учреждения среднего профессионального образования (СПО). Именно здесь, по наблюдениям Николая Колпакова, наблюдается наибольший ажиотаж при поступлении. АГАУ осуществляет прием на семь программ СПО. И с каждым годом количество заявлений только возрастает, причем в больших пропорциях, чем в высшем образовании, делится своими наблюдениями ректор.

"На агрономии 15 бюджетных мест, 58 человек заявилось. "Ветеринария" — 15 мест, 67 человек подали заявления. "Эксплуатация и ремонт сельхозтехники" — тоже 15 бюджетных мест, 59 человек заявилось. Вот вам и конкурс", - говорит Николай Колпаков.

Фото: АГИК

АГИК

Снижение потока абитуриентов ощутил на себе и Алтайский государственный институт культуры. Ректор Олеся Кутькина связывает это сразу с несколькими факторами: демографическая яма и большой отток школьников после девятых классов. Особенно это актуально для сельской местности.

"Моё личное мнение, престиж высшего образования снижается. Сегодня много усилий направлено на развитие среднего профессионального образования. Думаю, многие вузы это на себе уже начинают ощущать. С одной стороны, уменьшается количество детей-выпускников школ. При этом увеличиваются контрольные цифры приёма на бюджет. С другой стороны, рост престижа СПО. Все больше ребят устремляются в колледжи, а после их окончания многие хотят сразу выйти на рынок труда, чтобы начать зарабатывать", — отмечает Олеся Кутькина.

И даже заочную форму обучения после окончания СПО ребята теперь рассматривают не так активно. Ректор убеждена: если ситуацию не изменить, в последующие годы с набором абитуриентов станет еще сложнее.

Цифры приема на бюджет в АГИК остались на уровне прошлого года: по очной и заочной формам обучения было выделено 324 места. 5 августа здесь прошло зачисление на бакалавриат и специалитет, включая квотников и целевиков. При этом количество абитуриентов, поступивших по целевым договорам, в вузе сократилось больше чем в два раза.

"Если в прошлом году мы зачислили 50 абитуриентов-целевиков, то в этом году только 21. В первую очередь это было связано с изменением условий приёма, который теперь происходит через портал "Работа в России". На сайте отмечались технические сбои, и часть заявок была утрачена из-за ошибок. Кроме того, сейчас от работодателей требуется более серьезная финансовая поддержка своих студентов. Поэтому многие организации отказались. И это несмотря на то, что потребность в кадрах очень высокая. Хотя потенциально наш вуз мог бы обучить большее количество", - рассказала Олеся Кутькина.

В АГИК самый высокий конкурс сложился на современном танце, актёрском искусстве и дизайне. По общему результату набора ректор отмечает, что в институт пришли сильные и перспективные ребята. Среди них три стобалльника, много детей с золотыми и серебряными медалями, а также ребята с красными дипломами после колледжа.

"Много профессиональных детей, у которых серьезные творческие достижения. Мы видим, что они целенаправленно на протяжении многих лет занимались в сфере культуры и искусства, имеют серьёзные победы в престижных конкурсах. Поэтому надеемся, что абитуриенты, которые 1 сентября станут нашими студентами, проявят себя очень ярко", — говорит Олеся Кутькина.

Прием документов в АлтГПУ. Фото: пресс-служба университета

АлтГТУ

Большие надежды на своих первокурсников возлагает и ректор АлтГТУ Андрей Марков. В беседе с amic.ru он отметил, что в этом году в вуз пришли "сильные абитуриенты, которые заинтересованы в получении типично инженерных специальностей". Традиционно самый большой конкурс здесь развернулся на направлениях подготовки, связанных с IT. Чтобы получить профессию в области цифровых технологий смогло больше ребят, в университете перераспределили бюджетные места.

"Возможность обучаться бесплатно на специалитете и бакалавриате представилась 940 абитуриентам. Меня очень радует, что у нас сложился хороший конкурс на инженерные специальности. В промышленном и гражданском строительстве шесть человек на место, по пять человек на место на приборостроении, а также на конструкторско-технологическом обеспечении машиностроительных производств. Это говорит о том, что профориентационная работа, которую мы ведем вместе с алтайскими предприятиями, начинает давать результаты", — отмечает ректор Андрей Марков.

Высокие конкурсы были и в филиалах университета: Бийском технологическом и Рубцовском индустриальном институтах. А наибольшей популярностью пользовалось направление подготовки "Боеприпасы и взрыватели": на одно бюджетное место претендовали более шести человек.

"Только по головному вузу мы заключили порядка 40 целевых договоров с предприятиями военно-промышленного комплекса. Много целевых и по Бийску. Как ректора технического университета, меня радует, что к инженерным специальностям возвращается интерес. Но при этом не могу сказать, что я на 100% доволен приемной кампанией: не все бюджетные места удалось закрыть. Порядка 50 еще остаются свободными", — сообщил Андрей Марков.

Начиная с 15 августа абитуриенты, которые сдавали профильные предметы по ЕГЭ и еще не определились с будущей профессией, смогут подать документы на бюджет на "Технологические машины и оборудование (литейное производство)", "Материаловедение и технологии металлов", "Энергетика и электротехника", "Биотехнологии", "Технологии общественного питания", "Производство продуктов из растительного сырья", "Энергоресурсосберегающие технологии".

Ирина Киселёва