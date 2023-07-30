Минприроды Алтайского края проверило "незаконную" рубку берез в Баевском районе
Компания заготавливает древесину на основании необходимых документов
30 июля 2023, 15:15, ИА Амител
В Минприроды Алтайского края поступила информация о возможной незаконной рубке берез в Баевском районе Алтайского края. Как сообщает пресс-служба ведомства, в качестве доказательств свидетель приложил видеозаписи со штабелями древесины.
"По предварительным данным специалистов Управления лесами, указанную заготовку древесины осуществляет ООО "Каменский ЛДК" на основании необходимых документов. В связи с тем, что рубка проводится в колочных лесах, древесина вывозится на пункт складирования древесины, который внесен в ЛесЕГАИС", – заявили там.
Вопрос взяло на контроль министерство природы и экологии Алтайского края.
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А в Белокурихе сегодня в воскресенье недалеко от ресторана "Шоколад" законно своротили бульдозером около сотни кедров и сосен?
02:34:48 31-07-2023
Это сотня... Это кого надо сотня!!!