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Минприроды Алтайского края проверило "незаконную" рубку берез в Баевском районе

Компания заготавливает древесину на основании необходимых документов

30 июля 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края
Фото: Минприроды Алтайского края

В Минприроды Алтайского края поступила информация о возможной незаконной рубке берез в Баевском районе Алтайского края. Как сообщает пресс-служба ведомства, в качестве доказательств свидетель приложил видеозаписи со штабелями древесины.

"По предварительным данным специалистов Управления лесами, указанную заготовку древесины осуществляет ООО "Каменский ЛДК" на основании необходимых документов. В связи с тем, что рубка проводится в колочных лесах, древесина вывозится на пункт складирования древесины, который внесен в ЛесЕГАИС", – заявили там. 

Вопрос взяло на контроль министерство природы и экологии Алтайского края.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

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Гость

20:04:37 30-07-2023

А в Белокурихе сегодня в воскресенье недалеко от ресторана "Шоколад" законно своротили бульдозером около сотни кедров и сосен?

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Гость

02:34:48 31-07-2023

Это сотня... Это кого надо сотня!!!

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