Минприроды: огонь в лесной фонд Егорьевского района мог перейти из села Борисовка

Возгорание удалось локализовать на площади 4,5 га

18 мая 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минприроды Алтайского края

Пожар на территории Ракитовского лесничества в Егорьевском районе мог перейти на лесной фонд из села Борисовка. Как сообщает Минприроды Алтайского края, его удалось локализовать на площади 4,5 га.

В тушении задействованы силы КАУ "Алтайлес" и арендаторов лесных участков: 33 лесных пожарных, 12 пожарных автомобилей, два легковых автомобиля, три трактора.

Сейчас угроза населённым пунктам отсутствует.

Напомним, что ранее в ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщали, что в селе Борисовка произошёл пожар – спасателям удалось ликвидировать горение нескольких построек. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров.