Минприроды: огонь в лесной фонд Егорьевского района мог перейти из села Борисовка
Возгорание удалось локализовать на площади 4,5 га
18 мая 2023, 22:25, ИА Амител
Фото: пресс-служба Минприроды Алтайского края
Пожар на территории Ракитовского лесничества в Егорьевском районе мог перейти на лесной фонд из села Борисовка. Как сообщает Минприроды Алтайского края, его удалось локализовать на площади 4,5 га.
В тушении задействованы силы КАУ "Алтайлес" и арендаторов лесных участков: 33 лесных пожарных, 12 пожарных автомобилей, два легковых автомобиля, три трактора.
Сейчас угроза населённым пунктам отсутствует.
Напомним, что ранее в ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщали, что в селе Борисовка произошёл пожар – спасателям удалось ликвидировать горение нескольких построек. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров.
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