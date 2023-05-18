Сразу несколько домов загорелись в селах Алтайского края

В МЧС подчеркнули, что жертв и пострадавших удалось избежать

18 мая 2023, 18:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Несколько пожаров произошло в сёлах Алтайского края. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в результате возгораний пострадали несколько построек.

Так, в Угловском районе по улице Кирова райцентра Угловское пожарные тушат возгорание, в результате которого пострадали пять нежилых домов.

"Пожар локализован на площади порядка 300 кв. м. На месте происшествия работают 10 человек личного состава, задействовано пять автоцистерн", – добавили в ведомстве.

Также в Егорьевском районе, в селе Борисовка, ликвидировано горение нескольких построек. Площадь пожара – около 200 квадратных метров. Над ликвидацией работали 13 спасателей, привлечено пять единиц техники.

В результате происшествий никто не пострадал. По предварительным данным, причина пожаров – неосторожное обращение с огнём в условиях сухой и ветреной погоды.

Напомним, что в Краснощёковском районе ранее произошёл пожар на свалке. Кроме того, неподалёку от села Борисовка в Егорьевском районе горит лес.