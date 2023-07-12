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Минпромторг поддержал отмену НДС на фудшеринг

Проект уже внесли в Госдуму, но когда он будет рассмотрен - неизвстно

12 июля 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Минпромторг поддержал инициативу об отмене НДС на фудшеринг - распространение торговыми сетями продуктов с истекающим сроком годности. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что проект уже внесен в Госдуму, однако неизвестно, когда его будут рассматривать. При этом заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил ,что его поддержат, потому что иначе у агентов не будет стимула продавать подобные товары.

В Минпромторге отметили, что фудшеринг позволит решить проблемы с избыточным накоплением отходов и вопросы гуманитарного характера.

Экономика

Комментарии 1

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Гость

23:19:15 12-07-2023

Ну кому ещё отходы есть, как не нашему великому народу, это все чего мы достойны по мнению нашей власти.

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