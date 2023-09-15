Минпромторг собирается пересадить чиновников на "Лады"

Планируют закупить автомобили, производство которых начнется в 2024 году

15 сентября 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Минпромторг РФ собирается закупить для чиновников автомобили Lada Aura. Об этом сообщает ТАСС.

Представители министерства отметили, что на следующий год уже поставлена задача учитывать возможности концерта "АвтоВАЗ".

Начало производства автомобилей Lada Aura запланировано на 2024 год. Машина спроектирована на базе Lada Vesta, салон для пассажиров заднего ряда в ней увеличен на 25 сантиметров, а обшивка выполнена из кожи российского производства.

Стоимость одного экземпляра, по предварительным оценкам, будет выше двух миллионов рублей.