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Минпромторг собирается пересадить чиновников на "Лады"

Планируют закупить автомобили, производство которых начнется в 2024 году

15 сентября 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Минпромторг РФ собирается закупить для чиновников автомобили Lada Aura. Об этом сообщает ТАСС.

Представители министерства отметили, что на следующий год уже поставлена задача учитывать возможности концерта "АвтоВАЗ".

Начало производства автомобилей Lada Aura запланировано на 2024 год. Машина спроектирована на базе Lada Vesta, салон для пассажиров заднего ряда в ней увеличен на 25 сантиметров, а обшивка выполнена из кожи российского производства.

Стоимость одного экземпляра, по предварительным оценкам, будет выше двух миллионов рублей.

Авто

Комментарии 25

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Гость

09:45:03 15-09-2023

Возмущает только одно, на каких законных основаниях сие действо, на пустых словах царя, а как же правовое государство.

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ВВП

10:39:18 15-09-2023

Гость (09:45:03 15-09-2023) Возмущает только одно, на каких законных основаниях сие дейс... ---Представляю вашу боль, пересадить с лексусов на ладу, это садизм, особенно для самой дорогой точки чиновника. Придётся ездить на личной майбахе)))

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Гость

11:41:24 15-09-2023

ВВП (10:39:18 15-09-2023) ---Представляю вашу боль, пересадить с лексусов на ладу, это... Мне вообще без разницы на чем они будут ездить, меня интересует правовое государство, даже цари раньше указы издавали, а это что такое дал приказ голословным и все бросились исполнять, так мы на какой уровень развития опустились, может подскажете, политический феодализм?

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ВВП

11:53:18 15-09-2023

Гость (11:41:24 15-09-2023) Мне вообще без разницы на чем они будут ездить, меня интерес... Перенаправлю ваш же вопрос вам, где написано что чиновник краевого уровня должен передвигаться по дорогам на автомобиле премиум класса, и чем "круче" марка авто тем лучше

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Гость

12:08:30 15-09-2023

ВВП (11:53:18 15-09-2023) Перенаправлю ваш же вопрос вам, где написано что чиновник кр... В том то и дело, что нет не каких рамок, это должно быть прописано в законе, вот тогда он будет обязан к исполнению, а пока такие требования не законны.

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Гость

12:23:06 15-09-2023

Гость (12:08:30 15-09-2023) В том то и дело, что нет не каких рамок, это должно быть про... Закон на чём ездить чиновникам? Что за бред! Может ещё нужен закон во что им обуваться?

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Гость

11:59:14 15-09-2023

Гость (11:41:24 15-09-2023) Мне вообще без разницы на чем они будут ездить, меня интерес... давно уже. Даже не феодализм, а практически крепостное право. Вас точно в нынешних реалиях больше всего волнует, на чем будет сидеть чиновничья попа?

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Гость

12:15:58 15-09-2023

Гость (11:59:14 15-09-2023) давно уже. Даже не феодализм, а практически крепостное право... На моей жизни это не отразиться, мне без разницы, это пиар ход, как ездили, так и ездят, и будут ездить, потому что это рекомендация не более, какая вообще разница на чем ездят чиновники, главное что они делают.

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ГадкийЯ

11:21:53 15-09-2023

Гость (09:45:03 15-09-2023) Возмущает только одно, на каких законных основаниях сие дейс... Господин чиновник,за свои заработанные покупай хоть вертолёт,а за бюджетные- только то,что разрешают. Не нравится авто? Ходи пешком. Какое-то извращённое у вас понимание о правовом государстве.

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Гость

09:47:29 15-09-2023

А как же продажи поддержать " москвича"?

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Гость

09:49:35 15-09-2023

Ну и не купить это , которое стоить стало 2 млн никогда. Цена лады 300 тыс. Себестоимость ещё меньше. Надо от олигарха только убрать автопром.

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Гость

10:44:49 15-09-2023

Гость (09:49:35 15-09-2023) Ну и не купить это , которое стоить стало 2 млн никогда. Цен... Скажу больше: если всех олигархов отправить на историческую родину, в землю обетованную, то нам, тут оставшимся, жить будет значительно легче...

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Автолюбитель

10:33:59 15-09-2023

Люто плюсую. Может тогда появится отечественная машина, которую хочется купить. Я только в совсем уж юные года рассматривал отечественный автопром как вариант к покупке. Сейчас, имея опыт эксплуатации автомобилей из разных стран, отечественные авто не воспринимаю как авто. А в глубине души хочется гордится не только балетом и синхронным плаванием.

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Гость

10:54:23 15-09-2023

Отличная новость

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Гость

11:04:55 15-09-2023

А в какой момент мы все договорились, что чиновник обязательно должен ездить с большим комфортом. Зачем в этой чудо-ладе кожаный салон? Почему места в ней должно быть больше чем у рядового гражданина. Кто чей слуга?

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Гость

11:40:33 15-09-2023

Гость (11:04:55 15-09-2023) А в какой момент мы все договорились, что чиновник обязатель... Согласен. Передвижение на общественном транспорте для чиновников хоть немного приземлит их на "землю".

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ВВП

11:50:43 15-09-2023

Гость (11:04:55 15-09-2023) А в какой момент мы все договорились, что чиновник обязатель... В статусе, который они сами себе присвоили, это как с нашими "звёздами эстрады, королями сцены", чиновники в 90х получили власть к управлению и личному обогащению, вот с тех пор и повелось.

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Гость

11:10:02 15-09-2023

салон для пассажиров заднего ряда в ней увеличен на 25 сантиметров,(С) Нет,для полного счастья он должен быть уменьшен на 25 сантиметров- пусть ещё и худеют!

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Гость

11:12:58 15-09-2023

отсутствие конкуренции - основная проблема для развития и улучшения. А зачем? в ссср иномарок почти не было, а потом вдруг тойоты появились и другие мерседесы, и оказалось что там уже авто совсем другого уровня.

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Гость

11:21:06 15-09-2023

Гость (11:12:58 15-09-2023) отсутствие конкуренции - основная проблема для развития и ул... В СССР задачей троцкистко-хрущевских космополитов, пришедших к власти после убийства Сталина был развал страны с целью захвата народной собственности. Для этого требовалось вызвать недовольство народа условиями жизни. А как это сделать в богатейшей стране мира? Отсюда диверсии с целью искусственного создания дефицита продуктов, помощь африке и прочим папуасам, распил и воровство вместо создания автопрома. Все это звенья одной цепи...

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Гость

11:44:18 15-09-2023

Гость (11:21:06 15-09-2023) В СССР задачей троцкистко-хрущевских космополитов, пришедших... Какой бред.

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Гость

11:55:00 15-09-2023

Народу опять кинули наживку, только жизнь у этого народа от пересадки чиновников на наш автопром лучше не становиться, но народ счастлив.)

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гость

12:02:06 15-09-2023

Что планировать, сразу всех и по всей стране. Своё, значит своё, родное.

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Гость

12:14:55 15-09-2023

Мне бы понравилось так "собирается пересадить чиновников", хоть кто-нибудь

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Електрик

12:20:36 15-09-2023

А где в новости сказано что был какой-либо указ президента по этому поводу? ЗЫ Психиатр вам прогулы ставит уже давно.

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