Минпромторг собирается пересадить чиновников на "Лады"
Планируют закупить автомобили, производство которых начнется в 2024 году
15 сентября 2023, 09:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Минпромторг РФ собирается закупить для чиновников автомобили Lada Aura. Об этом сообщает ТАСС.
Представители министерства отметили, что на следующий год уже поставлена задача учитывать возможности концерта "АвтоВАЗ".
Начало производства автомобилей Lada Aura запланировано на 2024 год. Машина спроектирована на базе Lada Vesta, салон для пассажиров заднего ряда в ней увеличен на 25 сантиметров, а обшивка выполнена из кожи российского производства.
Стоимость одного экземпляра, по предварительным оценкам, будет выше двух миллионов рублей.
09:45:03 15-09-2023
Возмущает только одно, на каких законных основаниях сие действо, на пустых словах царя, а как же правовое государство.
10:39:18 15-09-2023
Гость (09:45:03 15-09-2023) Возмущает только одно, на каких законных основаниях сие дейс... ---Представляю вашу боль, пересадить с лексусов на ладу, это садизм, особенно для самой дорогой точки чиновника. Придётся ездить на личной майбахе)))
11:41:24 15-09-2023
ВВП (10:39:18 15-09-2023) ---Представляю вашу боль, пересадить с лексусов на ладу, это... Мне вообще без разницы на чем они будут ездить, меня интересует правовое государство, даже цари раньше указы издавали, а это что такое дал приказ голословным и все бросились исполнять, так мы на какой уровень развития опустились, может подскажете, политический феодализм?
11:53:18 15-09-2023
Гость (11:41:24 15-09-2023) Мне вообще без разницы на чем они будут ездить, меня интерес... Перенаправлю ваш же вопрос вам, где написано что чиновник краевого уровня должен передвигаться по дорогам на автомобиле премиум класса, и чем "круче" марка авто тем лучше
12:08:30 15-09-2023
ВВП (11:53:18 15-09-2023) Перенаправлю ваш же вопрос вам, где написано что чиновник кр... В том то и дело, что нет не каких рамок, это должно быть прописано в законе, вот тогда он будет обязан к исполнению, а пока такие требования не законны.
12:23:06 15-09-2023
Гость (12:08:30 15-09-2023) В том то и дело, что нет не каких рамок, это должно быть про... Закон на чём ездить чиновникам? Что за бред! Может ещё нужен закон во что им обуваться?
11:59:14 15-09-2023
Гость (11:41:24 15-09-2023) Мне вообще без разницы на чем они будут ездить, меня интерес... давно уже. Даже не феодализм, а практически крепостное право. Вас точно в нынешних реалиях больше всего волнует, на чем будет сидеть чиновничья попа?
12:15:58 15-09-2023
Гость (11:59:14 15-09-2023) давно уже. Даже не феодализм, а практически крепостное право... На моей жизни это не отразиться, мне без разницы, это пиар ход, как ездили, так и ездят, и будут ездить, потому что это рекомендация не более, какая вообще разница на чем ездят чиновники, главное что они делают.
11:21:53 15-09-2023
Гость (09:45:03 15-09-2023) Возмущает только одно, на каких законных основаниях сие дейс... Господин чиновник,за свои заработанные покупай хоть вертолёт,а за бюджетные- только то,что разрешают. Не нравится авто? Ходи пешком. Какое-то извращённое у вас понимание о правовом государстве.
09:47:29 15-09-2023
А как же продажи поддержать " москвича"?
09:49:35 15-09-2023
Ну и не купить это , которое стоить стало 2 млн никогда. Цена лады 300 тыс. Себестоимость ещё меньше. Надо от олигарха только убрать автопром.
10:44:49 15-09-2023
Гость (09:49:35 15-09-2023) Ну и не купить это , которое стоить стало 2 млн никогда. Цен... Скажу больше: если всех олигархов отправить на историческую родину, в землю обетованную, то нам, тут оставшимся, жить будет значительно легче...
10:33:59 15-09-2023
Люто плюсую. Может тогда появится отечественная машина, которую хочется купить. Я только в совсем уж юные года рассматривал отечественный автопром как вариант к покупке. Сейчас, имея опыт эксплуатации автомобилей из разных стран, отечественные авто не воспринимаю как авто. А в глубине души хочется гордится не только балетом и синхронным плаванием.
10:54:23 15-09-2023
Отличная новость
11:04:55 15-09-2023
А в какой момент мы все договорились, что чиновник обязательно должен ездить с большим комфортом. Зачем в этой чудо-ладе кожаный салон? Почему места в ней должно быть больше чем у рядового гражданина. Кто чей слуга?
11:40:33 15-09-2023
Гость (11:04:55 15-09-2023) А в какой момент мы все договорились, что чиновник обязатель... Согласен. Передвижение на общественном транспорте для чиновников хоть немного приземлит их на "землю".
11:50:43 15-09-2023
Гость (11:04:55 15-09-2023) А в какой момент мы все договорились, что чиновник обязатель... В статусе, который они сами себе присвоили, это как с нашими "звёздами эстрады, королями сцены", чиновники в 90х получили власть к управлению и личному обогащению, вот с тех пор и повелось.
11:10:02 15-09-2023
салон для пассажиров заднего ряда в ней увеличен на 25 сантиметров,(С) Нет,для полного счастья он должен быть уменьшен на 25 сантиметров- пусть ещё и худеют!
11:12:58 15-09-2023
отсутствие конкуренции - основная проблема для развития и улучшения. А зачем? в ссср иномарок почти не было, а потом вдруг тойоты появились и другие мерседесы, и оказалось что там уже авто совсем другого уровня.
11:21:06 15-09-2023
Гость (11:12:58 15-09-2023) отсутствие конкуренции - основная проблема для развития и ул... В СССР задачей троцкистко-хрущевских космополитов, пришедших к власти после убийства Сталина был развал страны с целью захвата народной собственности. Для этого требовалось вызвать недовольство народа условиями жизни. А как это сделать в богатейшей стране мира? Отсюда диверсии с целью искусственного создания дефицита продуктов, помощь африке и прочим папуасам, распил и воровство вместо создания автопрома. Все это звенья одной цепи...
11:44:18 15-09-2023
Гость (11:21:06 15-09-2023) В СССР задачей троцкистко-хрущевских космополитов, пришедших... Какой бред.
11:55:00 15-09-2023
Народу опять кинули наживку, только жизнь у этого народа от пересадки чиновников на наш автопром лучше не становиться, но народ счастлив.)
12:02:06 15-09-2023
Что планировать, сразу всех и по всей стране. Своё, значит своё, родное.
12:14:55 15-09-2023
Мне бы понравилось так "собирается пересадить чиновников", хоть кто-нибудь
12:20:36 15-09-2023
А где в новости сказано что был какой-либо указ президента по этому поводу? ЗЫ Психиатр вам прогулы ставит уже давно.