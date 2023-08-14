Минпромторг выступил против цен за литр и килограмм

В ведомстве отметили, что проект следует доработать

14 августа 2023, 10:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Минпромторге выступили против того, чтобы при торговле цены за товары указывали из расчета за килограмм и литр. Об этом сообщают "Известия".

Представители ведомства отметили, что торговцы столкнутся с расходами для пересчета веса и объема продукта, если им придется указывать цену за определенный вес. Также отмечается, что для большого количества товаров подобный метод указания стоимости и вовсе не является актуальным.

Представители министерства добавили, что инициативу необходимо доработать.