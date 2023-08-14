Минпромторг выступил против цен за литр и килограмм
В ведомстве отметили, что проект следует доработать
14 августа 2023, 10:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Минпромторге выступили против того, чтобы при торговле цены за товары указывали из расчета за килограмм и литр. Об этом сообщают "Известия".
Представители ведомства отметили, что торговцы столкнутся с расходами для пересчета веса и объема продукта, если им придется указывать цену за определенный вес. Также отмечается, что для большого количества товаров подобный метод указания стоимости и вовсе не является актуальным.
Представители министерства добавили, что инициативу необходимо доработать.
10:47:31 14-08-2023
Да просто страшно минпромторгу представить что колбаса на прилавке будет стоить за 4500 за кг.
11:20:50 14-08-2023
Гость (10:47:31 14-08-2023) Да просто страшно минпромторгу представить что колбаса на пр... Интересно что это за колбаса с таким ценником) Не расскажешь?
11:00:18 14-08-2023
Ашан почти на всю продукцию указывает цену за кило, очень удобно сравнивать
11:06:29 14-08-2023
Защищают зажравшихся торгашей-спекулянтов... Жаль было бы удобно сравнивать
11:37:44 14-08-2023
Гость (11:06:29 14-08-2023) Защищают зажравшихся торгашей-спекулянтов... Жаль было бы уд... Вы тут прекратите разлагать страну. Уважаемые предприниматели и бизнесмены, вот как надо)))
14:03:08 14-08-2023
ВВП (11:37:44 14-08-2023) Вы тут прекратите разлагать страну. Уважаемые предпринимате... Как раз такие как ВЫ и разлагают страну!!!!!!!!!!!!!!
12:33:25 14-08-2023
Гость (11:06:29 14-08-2023) Защищают зажравшихся торгашей-спекулянтов... Жаль было бы уд... Привидение из советского прошлого.
11:18:53 14-08-2023
торговцы столкнутся с расходами --- в том числе из-за снижения возможности вешать лапшу о цене товара
11:27:39 14-08-2023
Контора антинародная
12:38:34 14-08-2023
Гость (11:27:39 14-08-2023) Контора антинародная ... и не только эта контора
11:51:40 14-08-2023
1. Врут они насчет расходов, изменить шаблон ценника и печатать цену на 1 кг, 1 литр - это 10 минут работы. 2. С калькултором сами считайте, и игнорирейте тех кто пудрит мозги - делает дурацкий объем и цену выше
12:51:05 14-08-2023
Гость (11:51:40 14-08-2023) 1. Врут они насчет расходов, изменить шаблон ценника и печат... Не шаблон ценника менять, а пересчитывать каждый штучный продукт на вес, это не две минуты, просто представь сколько штучного товара песчииывать на вес, такого не было даже во всеми любимом СССР.
13:21:05 14-08-2023
Гость (11:51:40 14-08-2023) 1. Врут они насчет расходов, изменить шаблон ценника и печат... Судя по вашему "игнорирейте" вы довольно необразованный человек. Никому не давайте своих дурацких советов.
12:34:07 14-08-2023
Беру калькулятор, слоняюсь по магазину с корзинкой, уставившись в экран, запинаюсь, натыкаюсь на покупателей, создаю толкучки или железобетонно как памятник с тележкой, непрозрачно стою у витрины - Я УЗНАЮ СКОЛЬКО СТОИТ 1КГ: шоколадка весом 83г. стоит 99,99р. Цену делим на вес, зная сколько грамм в килограмме (99,99:83х1000=1 204.698795180723) 1204р. стоит 1кг. шоколада - ох, дорого! Пойду бутылку молока калькулировать... И чем закончился шопингК? - пинГком из магазина.
12:47:50 14-08-2023
ВА (12:34:07 14-08-2023) Беру калькулятор, слоняюсь по магазину с корзинкой, уставивш... а речь идет не про все товары, а скорей всего про хлебобулочные изделия, колбасные, молочные, те, которые берутся на каждый день, да и шоколадка раньше была 100 грамм, кстати говоря, а не 75- 90 как сейчас. Вы же прекрасно понимаете, как производители поднимают цену на свои товары, не меняя саму цену, а уменьшая вес или объем, причем упаковку оставляют такую же по размеру. Сама так столкнулась с йогуртом, беру одного и того же производителя. Раньше было 500 мл, потом 450, а последний раз уже 350 мл. Цена та же, бутылочка та же, а объем продукта меньше. Ловкость рук и никакого мошенничества, как говорится (((. И да, я пересчитываю цену грамма или мл, не так уж это много времени занимает, переплачивать не хочу. Так что этот закон как раз удобен покупателям.
13:46:01 14-08-2023
Гость (12:47:50 14-08-2023) а речь идет не про все товары, а скорей всего про хлебобулоч... тоже самое со сливочным маслом. Была пачка - 250 гр., потом 200, 180. сейчас уже 150 гр.
13:48:58 14-08-2023
Гость (13:46:01 14-08-2023) тоже самое со сливочным маслом. Была пачка - 250 гр., потом ... Да разные по весу есть пачки. Вам глаза для чего природой подарены? Смотрите на ценник внимательнее.
15:33:04 14-08-2023
Гость (13:48:58 14-08-2023) Да разные по весу есть пачки. Вам глаза для чего природой по... проще говоря все делается для удобства людей
13:43:15 14-08-2023
ВА (12:34:07 14-08-2023) Беру калькулятор, слоняюсь по магазину с корзинкой, уставивш... Если доло и сложно делить/умножать, есть онлайн калькуляторы. Указываешь вес и цену, выдаёт стоимость за кг.
13:49:06 14-08-2023
Гость (13:43:15 14-08-2023) Если доло и сложно делить/умножать, есть онлайн калькуляторы... а в чем сложность? цену делите на вес/объем в кг/л и цена сразу будет за кило или литр. сложно из граммов в килограммы перевести? так сейчас помогу. 438 грамм = 0,438 кг
15:03:03 14-08-2023
Гость (13:43:15 14-08-2023) Если доло и сложно делить/умножать, есть онлайн калькуляторы... Ты это старикам скажи! Представь, стоит бабушка лет 80 и пытается на калькуляторе что-то просчитать. А потом запомнить эту цифру. Пересчитать соседнюю стоимость. Идиотизм!
14:05:02 14-08-2023
Очередное глумление над народом! Голодный Минпромторгу -НЕ ВРАЗУМИТ!!!!!!!!!!!
15:08:59 14-08-2023
Прям чувствуешь заботу о простых людях...
19:54:34 14-08-2023
Это что филиал какой то мафии лоббирующий обман и обсчет потребителя взымая деньги якобы за килограмм или литр не докладывая и не доливая в граммах и не малых минимум сто. Став миллиардерами они одурели и перепутали места своей работы. Раздвоение. На первом месте не национальные и общественные интересы а свои и таких как они шкурные. Не нажрутся ни как.