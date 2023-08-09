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В Минсельхозе рассказали, когда подешевеет мясо

Также в министерстве отметили, что дефицита продукции на российском рынке нет

09 августа 2023, 22:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал о том, когда на российском рынке снизятся цены на мясо. Его слова передают "Известия".

По словам Патрушева, текущий рост цен на мясную продукцию связан с сезонным фактором. При этом, с учетом роста производства, стабилизации цен можно ожидать уже в конце августа – начале сентября.

Министр также подчеркнул, что дефицита продукции на российском рынке сейчас нет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае выросла цена на курицу и свинину.

Экономика

Комментарии 4

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Гость

23:44:33 09-08-2023

Конечно, дефицита продукции нет. Где деньги взять на нее?

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Гога

03:16:15 10-08-2023

Есть дефицит денег для приобретения (покупки) мяса и иже с ним. А где деньги взять-вопрос интересный!

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Гость

06:25:41 10-08-2023

Заголовок не соответствует статье. Подешевеет и стабилизируется - немного разные вещи.

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Гость

09:07:42 10-08-2023

Ответ понятен, никогда.

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