В Минсельхозе рассказали, когда подешевеет мясо
Также в министерстве отметили, что дефицита продукции на российском рынке нет
09 августа 2023, 22:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал о том, когда на российском рынке снизятся цены на мясо. Его слова передают "Известия".
По словам Патрушева, текущий рост цен на мясную продукцию связан с сезонным фактором. При этом, с учетом роста производства, стабилизации цен можно ожидать уже в конце августа – начале сентября.
Министр также подчеркнул, что дефицита продукции на российском рынке сейчас нет.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае выросла цена на курицу и свинину.
23:44:33 09-08-2023
Конечно, дефицита продукции нет. Где деньги взять на нее?
03:16:15 10-08-2023
Есть дефицит денег для приобретения (покупки) мяса и иже с ним. А где деньги взять-вопрос интересный!
06:25:41 10-08-2023
Заголовок не соответствует статье. Подешевеет и стабилизируется - немного разные вещи.
09:07:42 10-08-2023
Ответ понятен, никогда.