Учащиеся будут отдыхать с 26 мая по 31 августа

14 мая 2025, 08:50, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В России летние каникулы для школьников начнутся 26 мая. В соответствии с федеральным графиком они продлятся до 31 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

"Федеральным графиком установлено окончание учебного года – 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1–8-х и 10-х классов – не менее восьми недель", – сказано в сообщении.

При этом для девятиклассников окончание учебного года определяется в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации (ГИА).

В Минпросвещения также добавили, что школы, согласно Закону об образовании, могут использовать установленный график в неизменном виде либо разработать его самостоятельно. При этом учреждения должны учитывать федеральные рекомендации, региональные особенности и мнения участников образовательного процесса.

Ранее стало известно, когда в барнаульских школах пройдут последние звонки. Во всех 88 школах столицы Алтайского края они прозвенят в субботу, 24 мая. Для 3,4 тысячи выпускников 11-х классов последний школьный звонок прозвучит в единое время – 11:00. Для 8,4 тысячи выпускников девятых классов линейки состоятся по графикам, утвержденным в каждой школе.