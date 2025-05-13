Со школой простятся более трех тысяч одиннадцатиклассников

13 мая 2025, 19:30, ИА Амител

Последний звонок в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Последние звонки во всех 88 школах Барнаула прозвенят в субботу, 24 мая. Как сообщает пресс-служба мэрии, об этом рассказала начальник отдела общего образования городского профильного комитета Людмила Бологова.

Школьный звонок в последний раз прозвучит для 3,4 тысячи выпускников 11-х классов в единое время – 11:00. Для 8,4 тысячи выпускников девятых классов линейки состоятся по графикам, утвержденным в каждой школе.

Текущий учебный год закончится 24 мая. Традиционно у школьников, участвующих в ГИА, учебный процесс завершится раньше. Так, для девятиклассников последний учебный день – 20 мая, для одиннадцатиклассников – 22 мая.

Для всех учеников последние звонки пройдут в здании школы или на ее территории. В мероприятиях примут участие педагогические работники, родители выпускников, а также представители органов власти и депутатского корпуса. Традиционно состоятся классные часы и праздничные концерты.

Торжественное вручение аттестатов выпускникам 11 классов в 2024-2025 учебном году запланировано на 27 и 28 июня.

На последний звонок принято проводить торжественную линейку, на которой ученики прощаются с преподавателями и школой. Девушки, как правило, надевают советскую школьную форму, белые фартуки и бантики, а парни – строгие костюмы или брюки с белой рубашкой. Подробнее о традициях последнего звонка – в материале amic.ru.