Стало известно, когда в барнаульских школах пройдут последние звонки
Со школой простятся более трех тысяч одиннадцатиклассников
13 мая 2025, 19:30, ИА Амител
Последние звонки во всех 88 школах Барнаула прозвенят в субботу, 24 мая. Как сообщает пресс-служба мэрии, об этом рассказала начальник отдела общего образования городского профильного комитета Людмила Бологова.
Школьный звонок в последний раз прозвучит для 3,4 тысячи выпускников 11-х классов в единое время – 11:00. Для 8,4 тысячи выпускников девятых классов линейки состоятся по графикам, утвержденным в каждой школе.
Текущий учебный год закончится 24 мая. Традиционно у школьников, участвующих в ГИА, учебный процесс завершится раньше. Так, для девятиклассников последний учебный день – 20 мая, для одиннадцатиклассников – 22 мая.
Для всех учеников последние звонки пройдут в здании школы или на ее территории. В мероприятиях примут участие педагогические работники, родители выпускников, а также представители органов власти и депутатского корпуса. Традиционно состоятся классные часы и праздничные концерты.
Торжественное вручение аттестатов выпускникам 11 классов в 2024-2025 учебном году запланировано на 27 и 28 июня.
На последний звонок принято проводить торжественную линейку, на которой ученики прощаются с преподавателями и школой. Девушки, как правило, надевают советскую школьную форму, белые фартуки и бантики, а парни – строгие костюмы или брюки с белой рубашкой. Подробнее о традициях последнего звонка – в материале amic.ru.
00:59:26 14-05-2025
надо писать "крайние"!!
10:16:40 14-05-2025
Гость (00:59:26 14-05-2025) надо писать "крайние"!! ... Какие-то нефееричные сейчас крайние звонки стали. Разгула дембельского былого не хватает.
10:43:07 14-05-2025
Гость (00:59:26 14-05-2025) надо писать "крайние"!! ... писать "крайние" вместо "последние" где попало - признак необразованности вообще-то
10:56:40 14-05-2025
Гость (10:43:07 14-05-2025) писать "крайние" вместо "последние" где попало - признак нео... Да вы просто не сбивали бронепоезда в небе Цусимы!