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Минпросвещения запускает первое школьное телевидение в России

Проект запускается как единая медиасреда: федеральный контент будет дополняться сюжетами, которые снимают сами ученики

08 октября 2026, 13:30, ИА Амител

Школьники в кабинете / Фото: amic.ru
Школьники в кабинете / Фото: amic.ru

Минпросвещения РФ намерено запустить школьное телевидение на территории всей страны после успешного тестирования проекта в отдельных регионах, сообщили РИА Новости представители проекта "Школьное телевидение".

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал планы по внедрению школьного телевидения в образовательные учреждения. В настоящее время проект проходит апробацию в 15 субъектах Российской Федерации. Оператором инициативы выступает АНО "Школьное телевидение".

"После апробации проект запустят по всей стране, что поможет сформировать единую и безопасную медиасреду в школах", - говорится в сообщении.

Виталий Моргачев, директор АНО "Школьное телевидение", считает, что программы телевидения помогут детям лучше понять, как вести себя в разных ситуациях.

"Ученики и родители смогут не только узнать обо всех возможностях, которые создает для них государство, но и принять участие в проекте", – сказал Моргачев.

Ранее сообщалось, что талантливых школьников, студентов и спортсменов наградили в Барнауле.

Профориентация школьников / Фото: пресс-служба АлтГУ

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Комментарии 2

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гость

13:54:24 08-10-2026

Ага. не будут школьники смотреть(они все в смартфонах) . А вот реклама точно там будет.

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Гость

14:02:41 08-10-2026

А учить школа когда-нибудь будет?

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