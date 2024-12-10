Минсельхоз: минимальная цена пачки сигарет со следующего года составит 135 рублей
Индексировать цены на табачную продукцию будут на 4% ежегодно
10 декабря 2024, 16:10, ИА Амител
С 2025 года минимальная цена на сигареты составит 135 рублей за пачку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.
"С 1 января 2025 года будут индексированы минимальные цены на табачную никотинсодержащую продукцию. На следующий год Минсельхозом будет установлена единая минимальная цена на табачную продукцию в размере 135 рублей", – заявила заместитель директора Департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина.
Также повышение коснется никотинсодержащей продукции с нагреваемым табаком на стике (на 4,5%), а цены на жидкости для вейпов проиндексируют на 5%.
В июле 2024 года Госдума приняла закон о ежегодной индексации акцизов на табачную продукцию. Так, цены на табак будут ежегодно расти на 4% в течение ближайших трех лет.
16:37:53 10-12-2024
Минимум 300!
22:01:44 10-12-2024
Бдыщ (16:37:53 10-12-2024) Минимум 300!... как бывшая курильщица, яростно поддерживаю. это точно заставит бросить хоть кого- то. в моем случае +-7000 в мес. сыграли роль и я бросила 2 года назад.
17:58:59 10-12-2024
Чего тянуть, предлагаю 233 руб /шт.
18:32:18 10-12-2024
Ох уж эти имбецылы... Вам народ акцизы, в рублях, валит килограммами, но вам все не хватает? Завтра докуриваю, вчера купленную пачку, и болт с Братской ГЭС вам из моего кошелька.
19:45:19 10-12-2024
Гость (18:32:18 10-12-2024) Ох уж эти имбецылы... Вам народ акцизы, в рублях, валит кило... Будешь березовые листья курить?
21:21:23 10-12-2024
Гость (19:45:19 10-12-2024) Будешь березовые листья курить?... Я не ты. Веники не курю.