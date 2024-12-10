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Минсельхоз: минимальная цена пачки сигарет со следующего года составит 135 рублей

Индексировать цены на табачную продукцию будут на 4% ежегодно

10 декабря 2024, 16:10, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 2025 года минимальная цена на сигареты составит 135 рублей за пачку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.

"С 1 января 2025 года будут индексированы минимальные цены на табачную никотинсодержащую продукцию. На следующий год Минсельхозом будет установлена единая минимальная цена на табачную продукцию в размере 135 рублей", – заявила заместитель директора Департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина.

Также повышение коснется никотинсодержащей продукции с нагреваемым табаком на стике (на 4,5%), а цены на жидкости для вейпов проиндексируют на 5%.

В июле 2024 года Госдума приняла закон о ежегодной индексации акцизов на табачную продукцию. Так, цены на табак будут ежегодно расти на 4% в течение ближайших трех лет.

Пьяный человек / Фото: unsplash.com / Aliagha Shirinov

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Комментарии 6

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Бдыщ

16:37:53 10-12-2024

Минимум 300!

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Элен без ребят

22:01:44 10-12-2024

Бдыщ (16:37:53 10-12-2024) Минимум 300!... как бывшая курильщица, яростно поддерживаю. это точно заставит бросить хоть кого- то. в моем случае +-7000 в мес. сыграли роль и я бросила 2 года назад.

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Андрей

17:58:59 10-12-2024

Чего тянуть, предлагаю 233 руб /шт.

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Гость

18:32:18 10-12-2024

Ох уж эти имбецылы... Вам народ акцизы, в рублях, валит килограммами, но вам все не хватает? Завтра докуриваю, вчера купленную пачку, и болт с Братской ГЭС вам из моего кошелька.

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Гость

19:45:19 10-12-2024

Гость (18:32:18 10-12-2024) Ох уж эти имбецылы... Вам народ акцизы, в рублях, валит кило... Будешь березовые листья курить?

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Гость

21:21:23 10-12-2024

Гость (19:45:19 10-12-2024) Будешь березовые листья курить?... Я не ты. Веники не курю.

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