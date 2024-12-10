Индексировать цены на табачную продукцию будут на 4% ежегодно

10 декабря 2024, 16:10, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 2025 года минимальная цена на сигареты составит 135 рублей за пачку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.

"С 1 января 2025 года будут индексированы минимальные цены на табачную никотинсодержащую продукцию. На следующий год Минсельхозом будет установлена единая минимальная цена на табачную продукцию в размере 135 рублей", – заявила заместитель директора Департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина.

Также повышение коснется никотинсодержащей продукции с нагреваемым табаком на стике (на 4,5%), а цены на жидкости для вейпов проиндексируют на 5%.

В июле 2024 года Госдума приняла закон о ежегодной индексации акцизов на табачную продукцию. Так, цены на табак будут ежегодно расти на 4% в течение ближайших трех лет.