Сколько стоит спиться на Алтае? Рейтинг регионов по цене "набора вредных привычек"

В Алтайском крае весьма низкая стоимость набора, состоящего из вина, пива и сигарет

27 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

Пьяный человек / Фото: unsplash.com / Aliagha Shirinov

В Алтайском крае месячный набор алкоголя и сигарет стоит 6243 рубля. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru на основе цен, анализируемых Росстатом за сентябрь 2024 года.

"Мы проанализировали цены на алкоголь и табачную продукцию в разных регионах России и выяснили, в каких из них эти товары стоят дороже всего. Согласно исследованию, проведенному порталом Bankiros.ru, 60% россиян ежемесячно приобретают алкогольную и табачную продукцию. Респонденты в среднем покупают три бутылки вина, четыре литра пива и 20 пачек сигарет за этот период", – отмечает издание.

В Алтайском крае, согласно представленным данным, весьма низкая стоимость "вредного набора", если сравнивать с другими девятью регионами, – 6243 рубля. Меньше только в Томской (5969 рублей), Кемеровской (5841 рубль) и Омской (5773 рубля) областях.

"В среднем набор из вина, пива и сигарет в СФО стоит 6415 рублей, а в России – 6644 рубля. В Алтайском крае меньше примерно на 200 и 400 рублей соответственно", – говорится в исследовании.

Дороже всего набор стоит в Камчатском крае – 8786 рублей, а дешевле всего его можно приобрести в Волгоградской области – за 5717 рублей.