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Сколько стоит спиться на Алтае? Рейтинг регионов по цене "набора вредных привычек"

В Алтайском крае весьма низкая стоимость набора, состоящего из вина, пива и сигарет

27 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

Пьяный человек / Фото: unsplash.com / Aliagha Shirinov
Пьяный человек / Фото: unsplash.com / Aliagha Shirinov

В Алтайском крае месячный набор алкоголя и сигарет стоит 6243 рубля. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru на основе цен, анализируемых Росстатом за сентябрь 2024 года.

"Мы проанализировали цены на алкоголь и табачную продукцию в разных регионах России и выяснили, в каких из них эти товары стоят дороже всего. Согласно исследованию, проведенному порталом Bankiros.ru, 60% россиян ежемесячно приобретают алкогольную и табачную продукцию. Респонденты в среднем покупают три бутылки вина, четыре литра пива и 20 пачек сигарет за этот период", – отмечает издание.

В Алтайском крае, согласно представленным данным, весьма низкая стоимость "вредного набора", если сравнивать с другими девятью регионами, – 6243 рубля. Меньше только в Томской (5969 рублей), Кемеровской (5841 рубль) и Омской (5773 рубля) областях.

"В среднем набор из вина, пива и сигарет в СФО стоит 6415 рублей, а в России – 6644 рубля. В Алтайском крае меньше примерно на 200 и 400 рублей соответственно", – говорится в исследовании.

Дороже всего набор стоит в Камчатском крае – 8786 рублей, а дешевле всего его можно приобрести в Волгоградской области – за 5717 рублей.

Рюмка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1176647

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Алтайский край алкоголь Республика Алтай Сигареты

Комментарии 13

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Гость

13:14:54 27-11-2024

В свете горького катаклизма, который мы наблюдаем, это очень злободневный вопрос

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Гость

13:16:28 27-11-2024

Ничо себе, в Республике Алтай жители могут себе позволдить вино по штукарю за бутылку! Короче, исследование высосано из пальца... В Барнауде 3 бутылки вина обойдутся в 630 рублей, 4 литра (11 банок по 0,45) пива в 500 руб., сигареты сколько стоят не знаю, но "спиться" с такого нищенского загула не выйдет никак, хоть даже и подряд это всё выпить.

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ВВП

13:48:12 27-11-2024

Гость (13:16:28 27-11-2024) Ничо себе, в Республике Алтай жители могут себе позволдить в... анализируемых Росстатом за сентябрь 2024 года.-----Это же Росстат, он вам насчитает)))

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судя по себе

13:23:50 27-11-2024

нус.. в КБ красное вино в тетрапаке по 170, сигареты 170 в день ...10 500 в месяц норм

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холмс

13:40:02 27-11-2024

вино в магазинах даже если оно и стоит штуку за пузырь - не вино. Это некое сгущеное сусло разбавленное спиртом подбавленное стабилизаторами (ядами) и ароматизаторами
а то что называется вином делается так: выращивается виноград давится потом сбраживается в баке потом делается два перелива и меряется спец прибором сахар. Есть таблица и если природного сахара по ней мало (бывает малосолнечное лето) то доливают фруктозу и снова меряют. Если нормуль то перелитое вино в секлянных бутыляхосталяют бродить еще месяц а уже затем окончательно переливают и ставят в винные погреба либо в стекле либо в дубовой бочке. И держат минимум полтора года
Так что это не так просто изготовить вино. Я сам его себе и изготавливаю. Пить то что в магазине я не буду

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Гость

16:28:37 27-11-2024

холмс (13:40:02 27-11-2024) вино в магазинах даже если оно и стоит штуку за пузырь - не ...
Пил я "Вдова Клико" это же не бурда? по технолгиям уж наверно за такие бабки. Так вот эту шляпу пить не возможно. Луше пойло в тетрапаке

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Гость

08:54:23 28-11-2024

холмс (13:40:02 27-11-2024) вино в магазинах даже если оно и стоит штуку за пузырь - не ... Чтоб вы знали, все молодые вина в Европе стоят 3-5 евро. И это вино. А грузины, почитав Ваши бредни о технологии производства вина, просто поцокали бы, да отвернулись... а их виноделие, на минуточку, включено в список памятников культуры ЮНЕСКО...

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гость

21:25:35 29-11-2024

холмс (13:40:02 27-11-2024) вино в магазинах даже если оно и стоит штуку за пузырь - не ... Что такое СПЕЦПРИБОР? недогуглили маленько?

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Гость

14:08:10 27-11-2024

Вот не хотел же сегодня, а теперь придется

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Гость

17:38:16 27-11-2024

Гость (14:08:10 27-11-2024) Вот не хотел же сегодня, а теперь придется ... Ага.. наливай!))

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ППШариков

14:48:19 27-11-2024

Что за мода, деньги в чужих карманах считать )))

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Бдыщ

19:57:39 27-11-2024

Что бы спиться надо 10 бутылок водки в неделю. +сало баня девки! Не курю. Стоимость сигарет не знаю.

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гость

21:26:51 29-11-2024

Бдыщ (19:57:39 27-11-2024) Что бы спиться надо 10 бутылок водки в неделю. +сало баня де... Индивидуально все)))

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