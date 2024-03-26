Минсельхоз оценил объем производства яиц в России и сделал выводы

А также проверил, все ли контракты с торговыми сетями выполняются

26 марта 2024, 18:45, ИА Амител

Куриные яйца / Фото: unsplash.com

Объемы производства яиц в России в полной мере обеспечивают потребности рынка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз РФ.

"В настоящее время объемы производства в полной мере обеспечивают потребности рынка. Все контракты с торговыми сетями выполняются", - рассказали в министерстве после изучения данных за январь - февраль.

В Минсельхозе уточнили, что уже ведется работа над бесперебойным функционированием птицеводческих фабрик. Также совершенствуется нормативно правовая база: в частности, внесены изменения в льготное кредитование, например, на строительство яичных птицефабрик.

В Национальном союзе птицеводов отметили, что сегодня не наблюдается роста цен на куриные яйца.