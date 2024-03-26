НОВОСТИОбщество

Минсельхоз оценил объем производства яиц в России и сделал выводы

А также проверил, все ли контракты с торговыми сетями выполняются

26 марта 2024, 18:45, ИА Амител

Куриные яйца / Фото: unsplash.com
Куриные яйца / Фото: unsplash.com

Объемы производства яиц в России в полной мере обеспечивают потребности рынка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз РФ.

"В настоящее время объемы производства в полной мере обеспечивают потребности рынка. Все контракты с торговыми сетями выполняются", - рассказали в министерстве после изучения данных за январь - февраль.

В Минсельхозе уточнили, что уже ведется работа над бесперебойным функционированием птицеводческих фабрик. Также совершенствуется нормативно правовая база: в частности, внесены изменения в льготное кредитование, например, на строительство яичных птицефабрик.

В Национальном союзе птицеводов отметили, что сегодня не наблюдается роста цен на куриные яйца.

Куриные яйца / Фото: unsplash.com

В России заметили тенденцию, позволяющую предполагать снижение цен на яйца

Также сообщили результат изучения причин изменения цен на куриные яйца
НОВОСТИЭкономика
Продукты

Комментарии 3

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Гость

19:35:37 26-03-2024

"В настоящее время объемы производства в полной мере обеспечивают потребности рынка. Все контракты с торговыми сетями выполняются", - рассказали в министерстве после изучения данных за январь - февраль./////////////из-а высоких цен население снизило потребности - министерство радуется, денег торговые сети получают больше, люди потребляют меньше белка, чем прежде.

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Гость.

09:53:02 27-03-2024

Его величество капитализм в действии, в реальной жизни.

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Гость

09:44:13 31-03-2024

То же после роста цен до 110-140р перестал их покупать

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