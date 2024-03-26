Минсельхоз оценил объем производства яиц в России и сделал выводы
А также проверил, все ли контракты с торговыми сетями выполняются
26 марта 2024, 18:45, ИА Амител
Объемы производства яиц в России в полной мере обеспечивают потребности рынка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз РФ.
"В настоящее время объемы производства в полной мере обеспечивают потребности рынка. Все контракты с торговыми сетями выполняются", - рассказали в министерстве после изучения данных за январь - февраль.
В Минсельхозе уточнили, что уже ведется работа над бесперебойным функционированием птицеводческих фабрик. Также совершенствуется нормативно правовая база: в частности, внесены изменения в льготное кредитование, например, на строительство яичных птицефабрик.
В Национальном союзе птицеводов отметили, что сегодня не наблюдается роста цен на куриные яйца.
19:35:37 26-03-2024
"В настоящее время объемы производства в полной мере обеспечивают потребности рынка. Все контракты с торговыми сетями выполняются", - рассказали в министерстве после изучения данных за январь - февраль./////////////из-а высоких цен население снизило потребности - министерство радуется, денег торговые сети получают больше, люди потребляют меньше белка, чем прежде.
09:53:02 27-03-2024
Его величество капитализм в действии, в реальной жизни.
09:44:13 31-03-2024
То же после роста цен до 110-140р перестал их покупать