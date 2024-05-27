Минсельхоз РФ собирается ввести ЧС федерального значения из-за заморозков

Конкретных сроков по нему пока нет

27 мая 2024, 21:25, ИА Амител

Поле пшеницы / Фото: unsplash.com

Минсельхоз России собирается ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. Как сообщает ТАСС, об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

"Мы планируем сейчас ЧС вводить, федеральный, а компенсировать попросим у правительства как раз плодовые культуры", – сказала Лут.

Она отметила, что конкретных сроков по введению режима ЧС пока нет.

Ранее Минсельхоз РФ заявлял, что возвратные заморозки в мае затронули посевы в 23 регионах. В восьми уже действует режим ЧС. Вице-премьер Дмитрий Патрушев призвал пострадавшие субъекты оперативно заниматься пересевом территории – необходимо уложиться в срок и максимально выполнить плановую структуру площадей. Лут заявляла, что площадь под пересев составляет около 900 тысяч гектаров.