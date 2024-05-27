Минсельхоз РФ собирается ввести ЧС федерального значения из-за заморозков
Конкретных сроков по нему пока нет
27 мая 2024, 21:25, ИА Амител
Минсельхоз России собирается ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. Как сообщает ТАСС, об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.
"Мы планируем сейчас ЧС вводить, федеральный, а компенсировать попросим у правительства как раз плодовые культуры", – сказала Лут.
Она отметила, что конкретных сроков по введению режима ЧС пока нет.
Ранее Минсельхоз РФ заявлял, что возвратные заморозки в мае затронули посевы в 23 регионах. В восьми уже действует режим ЧС. Вице-премьер Дмитрий Патрушев призвал пострадавшие субъекты оперативно заниматься пересевом территории – необходимо уложиться в срок и максимально выполнить плановую структуру площадей. Лут заявляла, что площадь под пересев составляет около 900 тысяч гектаров.
21:59:54 27-05-2024
Интересно как это на ценах может отразиться?
06:32:05 28-05-2024
Гость (21:59:54 27-05-2024) Интересно как это на ценах может отразиться?... Тут даже к гадалке ходить не надо. С 1 июля плановое повышение цен на ЖКХ, ну и все остальное "подтянется"
11:18:14 28-05-2024
Гость (21:59:54 27-05-2024) Интересно как это на ценах может отразиться?... В нашей стране на ценах отражается все лишь в одну сторону. Мороз - подорожает, засуха - подорожает, ливни- подорожает. Доллар вырос-подорожает, доллар упал - подорожает, Министр пукнул - подорожает!