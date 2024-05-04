В Алтайском крае сократят посевы гречихи в 2024 году из-за перепроизводства

В то же время посевы некоторых культур, наоборот, увеличат

04 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: Oleksandr Ryzhkov на Freepik

В Алтайском крае в 2024 году планируют засеять на 20 тысяч гектаров гречихи меньше, чем в 2023-м. Об этом рассказал во время интернет-форума глава аграрного комитета АКЗС Сергей Серов.

Сокращение посевных площадей связано "с большим переходящим остатком гречихи с прошлого года", пояснил Серов.

В то же время объемы посевов некоторых культур, наоборот, вырастут. Например, площади под яровую пшеницу и зернобобовые культуры планируют увеличить на 40 тыс. га. Больше посеют в этом году сои и рапса.

В целом, как пояснил Серов, структура посевных площадей формируется "исходя из внутреннего спроса и спроса на продукцию на внешних рынках". По основным культурам она приближается к прошлогодним данным.

Депутат напомнил, что в прошлом году для аграриев сложился неблагоприятный сезон. Из-за промерзания земли существенно пострадали озимые культуры – площадь потерь составила почти 20 тысяч гектаров.

"По предварительным прогнозам, лето 2024 года ожидается жарким. Вместе с тем благодаря обильным осенним осадкам в почве имеется достаточный запас влаги", – отметил Серов.

Сейчас регион "активно готовится к текущей посевной кампании, а сельхозтоваропроизводители обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами для проведения комплекса весенних агротехнических работ", заключил парламентарий.