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В Алтайском крае сократят посевы гречихи в 2024 году из-за перепроизводства

В то же время посевы некоторых культур, наоборот, увеличат

04 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: Oleksandr Ryzhkov на Freepik
Фото: Oleksandr Ryzhkov на Freepik

В Алтайском крае в 2024 году планируют засеять на 20 тысяч гектаров гречихи меньше, чем в 2023-м. Об этом рассказал во время интернет-форума глава аграрного комитета АКЗС Сергей Серов.

Сокращение посевных площадей связано "с большим переходящим остатком гречихи с прошлого года", пояснил Серов.

В то же время объемы посевов некоторых культур, наоборот, вырастут. Например, площади под яровую пшеницу и зернобобовые культуры планируют увеличить на 40 тыс. га. Больше посеют в этом году сои и рапса.

В целом, как пояснил Серов, структура посевных площадей формируется "исходя из внутреннего спроса и спроса на продукцию на внешних рынках". По основным культурам она приближается к прошлогодним данным.

Депутат напомнил, что в прошлом году для аграриев сложился неблагоприятный сезон. Из-за промерзания земли существенно пострадали озимые культуры – площадь потерь составила почти 20 тысяч гектаров.

"По предварительным прогнозам, лето 2024 года ожидается жарким. Вместе с тем благодаря обильным осенним осадкам в почве имеется достаточный запас влаги", – отметил Серов.

Сейчас регион "активно готовится к текущей посевной кампании, а сельхозтоваропроизводители обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами для проведения комплекса весенних агротехнических работ", заключил парламентарий.

Алтайский край сельское хозяйство
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Комментарии 4

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Роман

07:18:18 04-05-2024

Цена опять вырастет... Китайцам еще продадут...

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Гость

07:59:55 04-05-2024

Ждем повышения цен на гречку...

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Бартоломео

08:39:58 04-05-2024

Значится опять подорожает! Хе-хе

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оло

17:48:51 04-05-2024

нужно затариваться. 18 р в Ярче за пачку - невиданная цена

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