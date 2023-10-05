Минсельхоз заявил о достатке курятины в Барнауле вопреки жалобам жителей

По информации ведомства, обеспечение жителей Алтайского края мясом кур в 2023 году выросло на 12%

05 октября 2023, 11:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Обеспечение жителей Алтайского края мясом кур в 2023 году выросло на 12%. Об этом заявил врио министра сельского хозяйства региона Сергей Межин, сообщает "Толк".

Напомним, что в сентябре жители Барнаула отметили рост цен на курицу, при этом столкнувшись с некоторым дефицитом. В начале сентября средняя стоимость курятины в крае составила 221,65 рубля, в Барнауле – 223,25. А по данным на конец июля, килограмм охлажденной и мороженой курицы в магазинах региона стоил в среднем 201,31 рубля, в Барнауле – 205,23.

Тренд подтвердил и учредитель компании "Вкусная жизнь" Василий Кузьменко. Он отмечал, что птицефабрики отгружают продукцию в недостаточном объеме.

Согласно ответу Минсельхоза, за январь-август 2023 года объем производства мяса кур в регионе вырос почти на 15 тысяч тонн, почти до 65 тонн. Управление ветеринарии края добавило, что вывоз мяса кур за первые восемь месяцев 2023 года составил 39 тысяч тонн (на 10 тысяч тонн больше), а ввоз остался на уровне прошлого года – 23,5 тысячи тонн.

"Таким образом, с учетом производства, вывоза и ввоза обеспеченность мясом птицы в регионе не только сохраняется на уровне прошлого года, но и возросла практически на 12%", – заявил Межин.Врио министра также объяснил, что рост цен на мясо птицы обусловлен рядом факторов. Ранее в их числе называли увеличение затрат на кормовые добавки, ветпрепараты, упаковки и другие составляющие. Межин добавил к ним также инвестиционную нагрузку производителей и обеспечение роста зарплаты сотрудников.