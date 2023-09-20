Жители региона готовы покупать курятину даже по более высокой цене, но порой это мясо сложно найти

20 сентября 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае цены на курицу показали самый большой рост за несколько месяцев, и при этом данное мясо становится дефицитным, пишет "Толк".

В начале сентября средняя стоимость курятины в крае составила 221,65 рубля, в Барнауле – 223,25. А по данным на конец июля, килограмм охлажденной и мороженой курицы в магазинах региона стоил в среднем 201,31 рубля, в Барнауле – 205,23.

"Курятина стала не просто дорогой. Она исчезает с прилавков магазинов", – отмечает издание.

Учредитель компании "Вкусная жизнь" Василий Кузьменко назвал две главные причины исчезновения мяса кур с прилавков своей сети и других магазинов.

Первая причина берет свое начало с середины лета, когда пошли отгрузки курятины за доллары в дружественные страны – Иран, Индию, ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан. Соответственно, цена очень выросла.

"Второй фактор: инкубационное яйцо ранее покупали за рубежом. Сейчас санкции, а российских предприятий, которые занимаются производством такой продукции, мало. Соответственно, птицефабрики испытывают дефицит", – пояснил Кузьменко.

Алтайский край экспортирует курятину в Китай, куда, по данным федерального Россельхознадзора, с начала 2023 года отправили 2 889 тонн мяса.

Кузьменко подчеркнул, что его сеть готова брать у птицефабрик курятину даже по 240 рублей за килограмм, потому что потребитель ее купит, но, как говорят производители, мяса просто нет. К примеру, прошлую неделю птицефабрики отгружали 50% от заявок.