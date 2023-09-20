Куриное мясо на Алтае дорожает и становится дефицитом по двум причинам
Жители региона готовы покупать курятину даже по более высокой цене, но порой это мясо сложно найти
20 сентября 2023, 10:43, ИА Амител
В Алтайском крае цены на курицу показали самый большой рост за несколько месяцев, и при этом данное мясо становится дефицитным, пишет "Толк".
В начале сентября средняя стоимость курятины в крае составила 221,65 рубля, в Барнауле – 223,25. А по данным на конец июля, килограмм охлажденной и мороженой курицы в магазинах региона стоил в среднем 201,31 рубля, в Барнауле – 205,23.
"Курятина стала не просто дорогой. Она исчезает с прилавков магазинов", – отмечает издание.
Учредитель компании "Вкусная жизнь" Василий Кузьменко назвал две главные причины исчезновения мяса кур с прилавков своей сети и других магазинов.
Первая причина берет свое начало с середины лета, когда пошли отгрузки курятины за доллары в дружественные страны – Иран, Индию, ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан. Соответственно, цена очень выросла.
"Второй фактор: инкубационное яйцо ранее покупали за рубежом. Сейчас санкции, а российских предприятий, которые занимаются производством такой продукции, мало. Соответственно, птицефабрики испытывают дефицит", – пояснил Кузьменко.
Алтайский край экспортирует курятину в Китай, куда, по данным федерального Россельхознадзора, с начала 2023 года отправили 2 889 тонн мяса.
Кузьменко подчеркнул, что его сеть готова брать у птицефабрик курятину даже по 240 рублей за килограмм, потому что потребитель ее купит, но, как говорят производители, мяса просто нет. К примеру, прошлую неделю птицефабрики отгружали 50% от заявок.
10:55:31 20-09-2023
Инкубационное яйцо здесь не при чем. В России его производят и немало. Так бы и сказали, что в Китай продавать выгоднее. В центральной части России курятина подорожала, но незначительно, так как оттуда в Китай не увозят.
10:56:36 20-09-2023
чтожж.. мясо не ели.. рыбу не ели.. жили на одной курице. жаль. будем жить на одной картошке
11:07:02 20-09-2023
Пошли отгрузки курятины за доллары в дружественные страны ... Откройте границы для качественного и недорогого товара. Подумайте о неселении а не о наживе импортозамещателей. То нам про ГСМ по ушам ездят, а народ за свои же недра рассчитывается втридорога. То куры к "дружественным", за зелень $ полетели, а население голодай ...
13:55:38 20-09-2023
Гость (11:07:02 20-09-2023) Пошли отгрузки курятины за доллары в дружественные страны ..... чтобы стать великими, нужно преодолеть трудности, голод в том числе, а вражьи продукты мы давили бульдозерами еще в 2014году, назло ненавистному западу
15:31:56 20-09-2023
Гость (13:55:38 20-09-2023) чтобы стать великими, нужно преодолеть трудности, голод в то... Надеюсь это сарказм?) Потому как, человек в здравом уме, на мой взгляд, написать такое на полном серьезе не может...
19:04:46 20-09-2023
Гость (15:31:56 20-09-2023) Надеюсь это сарказм?) Потому как, человек в здравом уме, на ... да что вы!!! это же по телевизору постоянно говорили...вы против политики партии? вы подозреваете их в слабоумии?
14:03:37 20-09-2023
Гость (11:07:02 20-09-2023) Пошли отгрузки курятины за доллары в дружественные страны ..... ну а как же тогда формировать их бизнес? это касается всего, лекарств, пальмового масла, всего спектра продуктов питания, для этого и убирали качественную конкуренцию, чтобы монопольно наживались наши любимые импортозаместители с неликвидным товаром, чтобы у населения не было выбора
11:08:23 20-09-2023
Во вкусной жизни в 1.5 раза, а то и 2 дороже курятина чем в той же Машке. Шел бы он лесом этот аналитик хренов!
11:23:32 20-09-2023
А что ,если сельхоз -столица ,то продукты должны пропадать?
11:37:30 20-09-2023
Не руководители а руковоДятлы, пока это не исправить так и жить будим по наклонной Всё у их оптимизация работников сокращают а контору раздуют и бабки гребут в свой карман
11:51:53 20-09-2023
Сделайте экспортную пошлину 50 процентов на курицу.
13:43:05 20-09-2023
Гость (11:51:53 20-09-2023) Сделайте экспортную пошлину 50 процентов на курицу.... не сделают, пособники мирового империализма давно точат зубы на наши богатства, путем подкупа отщепенцев,поэтому и скупают все по дешевке, надо просто сплотиться вокруг любимой партии, которой трудно с этим бороться, подтянуть пояса и вместе преодолевать происки врагов России, окруживших кольцом нашу Великую Родину!!!
11:57:08 20-09-2023
Курица это цветочки. Нужны доллары, много, Будут продавать все, что у нас купят, даже за копейки. Спасибо Ц.Б. которым заправляет М.В.Ф. и нашим проворовавшимся избранникам народа.
12:00:04 20-09-2023
Почему Путин ещё до сих пор не рекомендовал не продавать продукты за рубеж и не дал поручение заняться этим вопросом.
13:48:56 20-09-2023
Гость (12:00:04 20-09-2023) Почему Путин ещё до сих пор не рекомендовал не продавать про... у президента много работы, он не в курсе, это чиновники виноваты, он то причем? это саботаж направленный на опорочивание любимого правительства и партии, которые многие десятки лет работают для нас
15:42:27 20-09-2023
Гость (13:48:56 20-09-2023) у президента много работы, он не в курсе, это чиновники вино... Потому, что любой экспорт это валюта-доллары. которых щас дефицит в стране из за санкций, потому и курс доллара растет. Поднимая ставку росбанк лишь уменьшает покупательную способность людей (мы становимся беднее), заставляя нас осуществлять меньше покупок. уменьшая потребление валюты. А запретив экспорт продуктов, еще больше увеличит дифицит валюты и еще стремительней будет рост долара... ((( вроде как то так , если упрощенно
19:07:14 20-09-2023
Гость (15:42:27 20-09-2023) Потому, что любой экспорт это валюта-доллары. которых щас де... вот и я говорю, Америка виновата в наших проблемах
12:16:31 20-09-2023
Нужно вводить высокую пошлину на вывоз курицы за границу. Чтобы не выгодно было торгашам ее экспортировать.
13:27:47 20-09-2023
смешные новости!!! что русскому хорошо, то немцу смерть, ничего на картошечке проживем, как деды...
15:18:38 20-09-2023
Гость (13:27:47 20-09-2023) смешные новости!!! что русскому хорошо, то немцу смерть, нич... Завтра картошку также погонят за рубеж за валюту. Тогда как?
19:09:00 20-09-2023
Гость (15:18:38 20-09-2023) Завтра картошку также погонят за рубеж за валюту. Тогда как?... смешно!! а огороды то у нас для чего? будем больше сажать и смеяться над санкциями, вместе с искандерами
12:58:31 21-09-2023
Гость (13:27:47 20-09-2023) смешные новости!!! что русскому хорошо, то немцу смерть, нич... Знакомые куриц в 90-ые годы на лоджии выращивали. Построили клети от пола до потолка, и держали там кур.
13:29:26 20-09-2023
ограничат экспорт - будет меньше долларов, ещё больше ослабнет рубль и взлетят цены. вас поимеют при любом раскладе. потому что мы живём в самой великой стране, а все остальные нам завидуют. про причинно-следственные связи мы только слышали и то не все.
14:26:17 20-09-2023
Гость (13:29:26 20-09-2023) ограничат экспорт - будет меньше долларов, ещё больше ослабн... Не ограничат экспорт - будет меньше еды. Пустые прилавки. Что дальше? Помним, как погубили СССР...
15:39:10 20-09-2023
Гость (14:26:17 20-09-2023) Не ограничат экспорт - будет меньше еды. Пустые прилавки. Чт... а как вы хотели? суверенный суверенитет власти, то есть её независимость от выборов, стоит недёшево и требует жертв
14:47:37 20-09-2023
это прошлогодняя новость. Это уже было год назад про яйца которых нет, это вспе брехня, цены просто растут
15:40:33 20-09-2023
Большой привет Е. Р. ДРУГОГО от неё и не ожидал. Выборы прошли можно делать что угодно.
08:03:07 21-09-2023
А Булаев курицу не покупает и не ест? Хе-хе