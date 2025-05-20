Минстрой Алтайского края закупит 39 квартир для сирот по эскроу-счетам
Раньше жилье покупалось исключительно в уже построенных многоквартирных домах
20 мая 2025, 12:30, ИА Амител
Квартиры для детей-сирот в Алтайском крае впервые закупят по счетам эскроу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства строительства и ЖКХ по региону, на покупку 39 квартир в Новоалтайске выделили более 150 млн рублей.
Ранее КГКУ "Региональное жилищное управление" приобретало жилье для детей-сирот исключительно в уже построенных многоквартирных домах – как на первичном, так и на вторичном рынке. Квартиры в новостройках обычно начинают продавать еще на стадии котлована, из-за чего к моменту ввода дома в эксплуатацию жилья для приобретения в нем не остается. При этом наибольшее число детей-сирот проживают именно в крупных городах, в том числе в Барнауле и Новоалтайске.
Сдача квартир запланирована на осень 2025 года. Также власти ведут работу с застройщиками Барнаула, чтобы и в краевой столице появилась возможность покупать жилье для сирот по эскроу-счетам.
Всего в 2025 году на обеспечение детей-сирот жильем в Алтайском крае направили 2,8 млрд рублей. С начала года больше 50 детей-сирот получили от государства квартиры, еще 473 человека смогли воспользоваться жилищными сертификатами на приобретение жилья.
14:24:03 20-05-2025
Застройщик не сдаст вовремя дом, сироты закидают жалобами все инстанции. в итоге виновато, как всегда РЖУ, чиновников засудят, посадят. Известная практика. Строители крайними не бывают.