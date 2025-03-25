В Алтайском крае сертификаты на жилье с начала 2025 года получили 350 детей-сирот

В свои квартиры уже переехали 15 человек в Барнауле, Бийске и Новоалтайске

25 марта 2025, 14:10, ИА Амител

Кирпичные дома в Барнауле / Фото: amic.ru

350 детей-сирот в Алтайском крае с начала 2025 года получили жилищные сертификаты. Об этом сообщает региональный Минстрой.

В первом квартале 2025 года номинал такой выплаты составляет 3 484 800 рублей.

"Жилищные сертификаты на протяжении уже нескольких лет позволяют нам значительно ускорять реализацию жилищных прав детей-сирот, сокращать очередь. Купленное на сертификат жилье ребенок-сирота оформляет сразу в собственность, некоторые добавляют собственные накопления, средства материнского капитала. Еще одно преимущество сертификатов в том, что жилье можно купить в любом населенном пункте Алтайского края", – пояснил начальник Регионального жилищного управления Андрей Третьяков.

С начала года были заключены контракты на поставку 107 квартир. Сейчас их продолжают оформлять, а 15 человек уже переехали в свое жилье в Барнауле, Бийске и Новоалтайске.

На обеспечение жильем детей-сирот в этом году направили более 1,8 млрд рублей, из которых 1,5 млрд – средства краевого бюджета.