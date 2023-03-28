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Минстрой предложил включить установку счётчиков в тарифы на ЖКУ

При этом расходы на оплату услуг увеличиться не должны

28 марта 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Расходы на установку и обслуживание умных счётчиков воды и тепла могут включить в квитанцию по оплате жилищно-коммунальных услуг. Над этой инициативой работает Минстрой.

Как сообщают "Известия", министерство представило свои предложения по внедрению умных счётчиков, а обязанность за их установку хотят возложить на ресурсоснабжающие организации.

Отмечается, что расходы на оплату услуг для россиян вырасти не должны, поскольку изменения будут проводиться поэтапно. Также в Минстрое добавили, что с новыми счётчиками потребители смогут экономить до 10% на холодной и горячей воде.

Комментарии 21

  • расходы на оплату услуг увеличиться не должны - даром? за амбаром
    28 марта, Гость   Ответить
  • Кто-то до сих пор верит, что счётчики - это про экономию денег жильцов?
    28 марта, Гость   Ответить
  • я . я верю, всегда передаю свои счетчики в квартире по нулям отличная экономия
    28 марта, Гость   Ответить
  • Эти сперва включают их в тариф, спустя 5 лет когда все "забыли" включают их же в квитанции ! Да они уху поели? Самое досадное - что это понимают все на всех уровнях, и это примут.
    28 марта, Гость   Ответить
  • я . я верю, всегда передаю свои счетчики в квартире по нулям отличная экономия--- эх деревня, нормальные жители уже давным давно отрицательные значения передают
    28 марта, Гость   Ответить
  • Эти сперва включают их в тариф, спустя 5 лет когда все "забыли" включают их же в квитанции... Это как с автомобильным налогом. В стоимость бензина включили, а убрать "забыли". Получается двойное налогообложение.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Красота,кому нужен учёт?Снабжающим организациям.вот и пусть ставят что угодно,но за свой счёт.минстрой что вообще не хочет вкладываться ни во что?только денежку грести,обленились в конец,да и обнаглели
    28 марта, Гость   Ответить
  • счетчик - это для УК, чтобы случайно меньше в квитанцию не поставить. Сколько не передаю показания по теплу, в платежке обычно в 3-4 раза больше. А это что - а в ответ, это ОДН, или УСН, или НЛО, или УФСИН, это если платить откажешься, не переживайте, ответ у них всегда есть.
    28 марта, Гость   Ответить
  • уже давным давно отрицательные значения передают - ой не заливайте нельзя в систему внести с минусом.. только по нулям!
    28 марта, Гость   Ответить
  • только по нулям! --- ну тогда и сами не заливайте по нулям тоже нельзя, во первых счётчики регулярно проверяют, во вторых если несколько месяцев по нулям к вам придут проверять.
    28 марта, Гость   Ответить
  • во первых счётчики регулярно проверяют, во вторых если несколько месяцев по нулям к вам придут проверять. - Кто придет??? из ЖЭУ? (не смешите меня я там работаю) не пускаю и все, уже 10 лет по нулям передаю, подходит срок поверки- выкидываю счетчики ставлю новые.
    28 марта, Гость   Ответить
  • В некоторых странах не передают показания счетчиков ежемесячно (в скандинавских, в Германии и других), а только раз в год (или при смене владельцев) происходит поверка. Население платит ежемесячно некую среднюю сумму (рассчитывается исходя из прошлогодней), потом в конце года или начале следующего делается перерасчет по фактическим показателям счетчиков, и либо средства возвращаются (если переплата), либо выставляют дополнительную сумму единоразово. При такой системе нет необходимости содержать штат принимающих показания, что-то считающих, не надо каждому жителю звонить куда-то и называть цифры. По-моему, очень разумно. Давно пора прекратить идиотизм с звонками и перестать «носиться» с идеей «умных счетчиков». Ещё неизвестно, во что выльется их обслуживание. Опасаюсь, что в итоге никакой экономии не произойдет, а наоборот, лишние траты и головная боль для всех сторон.
    28 марта, Гость   Ответить
  • То есть примерно так: Средний расзод электричества в прошлом году у вас составлял 150 кВт. Весь текущий год оплачиваете каждый месяц за 150 и не надо 12 квитанций. Только в конце года подаете показания и получаете квитанцию с перерасчетом. Допустим, в текущем году вы израсходовали на 50 кВт меньше, вам возвращают. Или на 50 кВт больше, то дополнительно оплачиваете. И устанавливается новая сумма на следующий год.
    28 марта, Гость   Ответить
  • То есть примерно так.....Так. не умничайте мне тут! мы не для того работаем в бухгалтерии что бы лишать нас работы.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Да задолбали уже выкачиванием денег из наших карманов !!!
    28 марта, Гость   Ответить
  • уже 10 лет по нулям передаю, подходит срок поверки- выкидываю счетчики ставлю новые." А смысл тогда в установке нового счётчика?
    28 марта, Гость   Ответить
  • Да задолбали уже выкачиванием денег из наших карманов !!!--- не жмотесь, нам нужнее
    28 марта, Гость   Ответить
  • А смысл тогда в установке нового счётчика? - иначе в системе пойдут начисления по нормативу. а это на пару тысяч в месяц
    28 марта, Гость   Ответить
  • Сейчас будут устанавливать счетчики с автоматическим удаленным съемом показаний и потребителям ничего передавать не нужно.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, стоимость "умных" счетчиков, их установка, ежегодная поверка или раз в 2-3 года,потом замена -это все за счет потребителей.А что дают вообще говоря, "умные счетчики", точность , своевременность, обязательность передачи?Я и так передаю от 20 до 25,как требуют, строго по счетчикам,мне не нужны никакие "умные " счетчики.Я средний по уму мужик, но такие элементарные действия, как передача в срок показателей, соображаю.Какже низко оценивают наши умственные способности наши дорогие чиновники, которые думажт о нас день и ночь, ночь и день.Как бы нас ещё деньжатами облажить,забывая , что сами получают от 100 до 400 тысяч минимум. Так почему честные граждане за каждую хренотень, придуманную чиновниками от безделья,чтоб показать свою работу, должны оплачивать из своего двояковогнутого кошелька?Тем более мы, пенсионеры? Я честный советский человек, плачу по счетчикам, и даже немного больше, что мне приписывают из БГЭС и за горячую воду, которой я не пользуюсь, а вся вода у меня от электронагревателя, за что я плачу допденьги за холодную воду и допэлектроэнергию.Столь подробно пишу для несколько туповатых, а скорее не очень честных людей, из указанных и других снабженческих организаций. людей . А вообще говоря, не думал, что с такой тоской буду вспоминать жизнь при СССР, хотя там мало было туалетной бумаги, о чем часто любят кричать либерасье отечественное.
    28 марта, Гость   Ответить
  • мне приписывают из БГЭС и за горячую воду, которой я не пользуюсь, а вся вода у меня от электронагревателя, - вы верно привираете, если у вас водогрей и по сч передаете ноль то и в квитанции по строкам вода/вода и вода/подогрев должны стоять нули.
    29 марта, Гость   Ответить
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