Минстрой предложил включить установку счётчиков в тарифы на ЖКУ
При этом расходы на оплату услуг увеличиться не должны
28 марта 2023, 10:43, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Расходы на установку и обслуживание умных счётчиков воды и тепла могут включить в квитанцию по оплате жилищно-коммунальных услуг. Над этой инициативой работает Минстрой.
Как сообщают "Известия", министерство представило свои предложения по внедрению умных счётчиков, а обязанность за их установку хотят возложить на ресурсоснабжающие организации.
Отмечается, что расходы на оплату услуг для россиян вырасти не должны, поскольку изменения будут проводиться поэтапно. Также в Минстрое добавили, что с новыми счётчиками потребители смогут экономить до 10% на холодной и горячей воде.
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