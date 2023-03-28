Минстрой предложил включить установку счётчиков в тарифы на ЖКУ

При этом расходы на оплату услуг увеличиться не должны

28 марта 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Расходы на установку и обслуживание умных счётчиков воды и тепла могут включить в квитанцию по оплате жилищно-коммунальных услуг. Над этой инициативой работает Минстрой.

Как сообщают "Известия", министерство представило свои предложения по внедрению умных счётчиков, а обязанность за их установку хотят возложить на ресурсоснабжающие организации.

Отмечается, что расходы на оплату услуг для россиян вырасти не должны, поскольку изменения будут проводиться поэтапно. Также в Минстрое добавили, что с новыми счётчиками потребители смогут экономить до 10% на холодной и горячей воде.