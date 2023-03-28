Золотая луковица. Что подорожало, а что подешевело на Алтае с начала 2023 года?

Роста цен, который был в это время год назад, сейчас нет. Но отдельные продукты "взлетели" в стоимости

28 марта 2023, 06:15, ИА Амител

Иллюстрации: amic.ru

С начала 2023 года производители самых разных продуктов питания предупреждают об очередном росте цен. Впрочем, россиян этим уже не удивишь. Год назад начало весны ознаменовалось настоящим ценовым "бумом", когда стоимость сахара, гречки, лука и других продуктов "улетела в космос". С тех пор, впрочем, цены немного откатились назад. И вот теперь россиянам пророчат ещё одно подорожание еды.

Amic.ru изучил, как изменились цены на продукты в начале этого года. О том, что подорожало, а что подешевело в Алтайском крае с января 2023-го, – в материале amic.ru.

P.S. За основу мы взяли средние цены по региону, которые публикует Алтайкрайстат. Мы сравнили сводки за 9 января 2023 года и 20 марта 2023 года.

Гречка

Гречка с января 2023-го пока только дешевеет. К середине марта крупа снизилась в цене на 6%, или 4,6 рубля.

По данным Алтайкрайстата, сейчас килограмм гречки в крае обходится в среднем в 71,8 рубля. Хотя ещё 2,5 месяца назад за то же количество приходилось платить 76,5 рубля.

Картошка

Цена на картошку практически не изменилась. В январе килограмм в алтайских магазинах продавали примерно за 24,88 рубля. Сейчас средняя стоимость вплотную приблизилась к 26 рублям.

С начала года цена выросла на 1,1 рубля, или на 4,4%.

Молоко

Молоко с января 2023 года стало дороже на 5,5%. Сейчас мы платим за каждый литр в среднем на 4 рубля больше, чем в начале года.

Примерная стоимость молока на алтайских прилавках в марте – 77,6 рубля за литр.

Подсолнечное масло

Подсолнечное масло наконец-то начало снижаться в цене. Долгое время стоимость одного литра превышала рекордные 130 рублей. Вот и в начале января средняя цена на Алтае составляла почти 133 рубля. Но уже к середине марта стоимость снизилась на 8,7 рубля, или 6,5%.

Сейчас за каждый литр мы платим в среднем 124 рубля.

Свинина

Стоимость свинины в Алтайском крае с начала года почти не меняется. Сейчас за килограмм нужно заплатить в среднем 307 рублей. В начале января то же количество мяса стоило 306 рублей.

В общем, свинина подорожала всего на 0,2%.

Говядина

Стоимость говядины даже снизилась. В середине марта килограмм обходится в среднем в 456 рублей. Напомним, в середине января алтайские магазины продавали то же количество мяса за 460 рублей.

За 2,5 месяца цена упала на 0,9%.

Курица

Курица с января по март 2023 года подешевела сильнее всего. Сейчас килограмм охлаждённой тушки стоит на 14,8 рубля (8,6%) дешевле, чем 2,5 месяца назад.

За это количество мяса в Алтайском крае придётся заплатить в среднем 157 рублей.

Куриные яйца

Куриные яйца с января подорожали более чем на 9%. Сейчас в Алтайском крае за десяток придётся заплатить в среднем на 6 рублей больше, чем 2,5 месяца назад, – около 72 рублей.

Кстати, весь 2022-й год яйца, в отличие от остальных продуктов, не дорожали, а даже падали в стоимости. Видимо, теперь настал их черёд для роста цен.

Сливочное масло

Остаётся стабильной и цена на сливочное масло. С начала 2023 года стоимость выросла лишь на 0,9%. Сейчас один килограмм в алтайских магазинах стоит в среднем 700 рублей. В январе было немногим меньше – 694 рубля.

Сахар

Существенно не изменилась и цена на сахар. Килограмм продукта как стоил чуть больше 61 рубля, так и стоит. Разница – всего 0,71 рубля.

Напомним, в 2022-м сахар был главным "хитом" подорожания. В апреле прошлого года его стоимость добралась почти до 90 рублей за килограмм.

Макароны

Снижается и стоимость макарон. Во-первых, уже к началу 2023-го они наконец-то перестали стоить больше ста рублей – 98,3 рубля. А во-вторых, к началу весны стоимость снизилась ещё на 1,5%.

Теперь килограмм макарошек на Алтае обходится примерно в 96,8 рубля.

Капуста

А вот капуста серьёзно подорожала за прошедшие 2,5 месяца. Рост цены составил почти 14%. Сейчас килограмм стоит около 25 рублей на алтайских прилавках, хотя в январе стоимость составляла 22 рубля.

Лук

Абсолютный "лидер" нашей подборки. Цена на лук с января по март 2023 года подскочила почти в два раза – на 95,1%. И если в начале года килограмм на Алтае можно было купить за 34 рубля, то сейчас для приобретения того же самого количества вам может не хватить и 66 рублей.

Кстати, ещё в феврале об этом подорожании писал Business FM. Как выяснили журналисты радиостанции, причина бешеного роста цен – дефицит лука из-за аномальных морозов в азиатских странах. Так что, судя по всему, придётся ждать следующего урожая, чтобы цена вернулась к привычной отметке.