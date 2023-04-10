Минстрой РФ рассказал о работе алтайских строителей по восстановлению ЛНР

В 2023 году специалисты возведут три новых ФАПа, восстановят 25 многоквартирных домов, два детсада, храм и обновят 13 километров водопроводных сетей

10 апреля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: sgd22.ru

Строители из Алтайского края продолжают работы по восстановлению инфраструктуры Славяносербского района Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Как отметили в ведомстве, в 2022 году алтайские строители завершили масштабный ремонт в Зимогорьевской гимназии имени Воинов-интернационалистов. Заменены кровля, оконные блоки, отремонтирован центральный вход и полностью обновлён спортивный зал. Кроме того, завершается ремонт яслей-сада "Рябинушка".

Энергетики устранили аварийные участки линий электропередачи и обеспечили стабильное энергоснабжение всего района. Установлено 40 трансформаторов, заменено 250 погонных метров кабелей.

В 2023 году алтайские специалисты построят три новых фельдшерско-акушерских пункта, отремонтируют 25 многоквартирных домов, два детских сада, храм и обновят 13 километров водопроводных сетей.