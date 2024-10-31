Минтранс хочет запретить самокатчикам ездить по тротуарам

Авторы инициативы предлагают сделать специальные полосы на дорогах

31 октября 2024, 14:15, ИА Амител

Самокат в Барнауле / Фото: amic.ru

В России планируют запретить передвижение на электросамокатах по тротуарам. Об этом сообщают "Известия".

Изменения вступят в силу не ранее 2031 года, когда власти подготовят отдельные дорожки для езды на самокатах.

"Это должно стимулировать муниципалитеты обеспечить развитие велоинфраструктуры для освобождения тротуаров от СИМ", – заявил источник газеты.

Лучше всего организовать велополосы на дорогах: их удобно наносить, они не мешают пешеходам и оставляют место для другого транспорта.

"На улицах с узкими тротуарами или большим пешеходным трафиком пользователю СИМ удобнее ехать по правому краю проезжей части и обочине", – отметил Антон Еремин из Whoosh.

Однако эксперты считают меру опасной, так как она может привести к росту ДТП с автомобилями.