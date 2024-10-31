Минтранс хочет запретить самокатчикам ездить по тротуарам
Авторы инициативы предлагают сделать специальные полосы на дорогах
31 октября 2024, 14:15, ИА Амител
В России планируют запретить передвижение на электросамокатах по тротуарам. Об этом сообщают "Известия".
Изменения вступят в силу не ранее 2031 года, когда власти подготовят отдельные дорожки для езды на самокатах.
"Это должно стимулировать муниципалитеты обеспечить развитие велоинфраструктуры для освобождения тротуаров от СИМ", – заявил источник газеты.
Лучше всего организовать велополосы на дорогах: их удобно наносить, они не мешают пешеходам и оставляют место для другого транспорта.
"На улицах с узкими тротуарами или большим пешеходным трафиком пользователю СИМ удобнее ехать по правому краю проезжей части и обочине", – отметил Антон Еремин из Whoosh.
Однако эксперты считают меру опасной, так как она может привести к росту ДТП с автомобилями.
14:25:38 31-10-2024
Конечно для экспертов авто дорожи человека
14:48:46 31-10-2024
Гость (14:25:38 31-10-2024) Конечно для экспертов авто дорожи человека... боязно на самокате по автодороге, задавят, как комара
14:38:13 31-10-2024
Ё-маё. Ну, какие специальные полосы на дорогах для самокатчиков??? У нас просто дорог нет, они не сделаны, их не хватает, всё застроено, а дорог нет.
14:54:02 31-10-2024
Давно пора! Сколько уже пешеходов покалечили!!!!!
15:45:19 31-10-2024
Гость (14:54:02 31-10-2024) Давно пора! Сколько уже пешеходов покалечили!!!!!...
Если бы только пешеходов. Совершать ДТП с ущербом, травмами и сбегают.
15:13:31 31-10-2024
Как у нас любят "тащить и не пущать".Вы сначала создайте условия для езды на этих средствах а потом запрещайте.А то как создавать так это где там ,за рубежом,а как запрещать ,так здесь.
17:44:14 31-10-2024
Повсекакий (15:13:31 31-10-2024) Как у нас любят "тащить и не пущать".Вы сначала создайте усл... Так если нет условий, значит СИМы надо запретить. Пока условия не создадут)))
16:28:33 31-10-2024
Авторов инициативы пересадить со служебного транспорта на электросамокаты😉
18:28:07 31-10-2024
Господи, дай дожить до того времени, когда по тротуару можно будет ходить спокойно, без опаски за свое здоровье, а иногда и жизнь. Современный самокат это транспортное средство и место ему на проезжей части, как мотоциклу или мопеду. Для большей безопасности всех, если выделят для самокатчиков и велосипедистов дорожки на проезжей части, будет всем хорошо.
06:16:35 01-11-2024
гость (18:28:07 31-10-2024) Господи, дай дожить до того времени, когда по тротуару можно... В нашем городе место самоката исключительно в пятой точке опоры тех, кто на них катается. Эти дятлы не нужны ни на тротуаре, ни на проезжей части.