В России захотели ограничить часы продажи алкоголя

Делать это следует не только в будни, но и в выходные, считает депутат Султан Хамзаев

30 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Бутылки / Фото: Adam Wilson / unsplash.com

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничивать часы продажи алкоголя в России, пишет РИА Новости.

До этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что с 1 марта 2025 года в регионе планируют ограничить продажу спиртного обеденными часами: с 12 до 14 часов в будни. В выходные прежний режим торговли сохранится.

Хамзаев поддержал эту инициативу, отметив, что в России надо сокращать потребление алкоголя, уменьшая время его продажи "сначала до пяти часов в день, потом – до двух".

При этом он не согласился с идеей оставить прежним временной порог продажи спиртного в выходные.