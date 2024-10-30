В России захотели ограничить часы продажи алкоголя
Делать это следует не только в будни, но и в выходные, считает депутат Султан Хамзаев
30 октября 2024, 11:15, ИА Амител
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничивать часы продажи алкоголя в России, пишет РИА Новости.
До этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что с 1 марта 2025 года в регионе планируют ограничить продажу спиртного обеденными часами: с 12 до 14 часов в будни. В выходные прежний режим торговли сохранится.
Хамзаев поддержал эту инициативу, отметив, что в России надо сокращать потребление алкоголя, уменьшая время его продажи "сначала до пяти часов в день, потом – до двух".
При этом он не согласился с идеей оставить прежним временной порог продажи спиртного в выходные.
"Таким образом мы, наоборот, стимулируем людей закупаться впрок именно в выходные дни", – отметил он.
11:18:42 30-10-2024
История не учит
11:18:49 30-10-2024
пофиг. всегда есть запас
11:20:05 30-10-2024
Снова таджик ?
11:25:17 30-10-2024
Бег по граблям - русская национальная забава. Давайте запретим аборты, и пофиг, что этот запрет не приводит к повышению рождаемости, зато гарантированно приводит к росту женской и младенческой смертности. Давайте запретим спиртное. Вроде горбачевский сухой закон не так и давно был, память как у рыбок?
13:02:40 30-10-2024
Гость (11:25:17 30-10-2024) Бег по граблям - русская национальная забава. Давайте запрет... Да, и я не знаю, восстановили ли уникальные сорта винограда, которые в то время вырубили, по приказу Горбачева? Идиот - это страшно, но идиот во власти страшнее на порядок..
11:26:01 30-10-2024
Как эти люди, с явными нарушениями восприятия действительности, ухитрились пролезть во власть? Напрасно мы дружно смеёмся над Байденом- наши ещё "веселее"...
11:34:30 30-10-2024
Таксисты - ваш выход ))
11:41:09 30-10-2024
ну..за это надо выпить
11:43:56 30-10-2024
Зачем транслировать бред? Вот вы каждый бред каждого фрика разгоняете до беспредела. Кто такой султан-мултан который якобы за трэзвость? Он никто. Просто прыщ. Многие в ГД избираются благодаря своим капиталам - ну неприкосновенность получить или преференции для своего бизнеса. Но это тело явно косило под политику, чтобы его по списку взяли. То есть сам он никто, ему нужно производить шум, чтобы его помнили, так он себе баллы в опросных листах зарабатывает. Вот перестаньте мнения всякой шелупони печатать, и увидите - количество шелупони уменьшится.
12:11:23 30-10-2024
Гость (11:43:56 30-10-2024) Зачем транслировать бред? Вот вы каждый бред каждого фрика р... Он может и никто, и всякий бред. Только вот последние годы самый откровенный бред становится страшной реальностью, а в Вологодской области УЖЕ алкашку ограничили
12:09:49 30-10-2024
Давно Султанчик не фонтанировал идиотскими "идеями"... Я про него даже подзабывать начал. Но нет. Он решил о себе напомнить.
12:20:36 30-10-2024
Два дебила это сила)
13:12:39 30-10-2024
Как убрать этого депутата-кумыка? Осточертел всем! Пускай в своей "кумыкии" для своих законы издает! У нас страна - Россия! Скоро всей страной встанем в очереди на открывшийся в тайге магазин, чтоб купить шампанского на Новый год! Хамзаев, тебя жена закодировала и ты выбешиваешься каждую неделю?? Других-то проблем в стране нет. Похоже, 2 остались - хамзаев и милонов.
13:38:19 30-10-2024
вобще поровну. Спирное в магазинах уже лет десять покупать нельзя. Одна паленка продается
13:47:10 30-10-2024
Гость (13:38:19 30-10-2024) вобще поровну. Спирное в магазинах уже лет десять покупать н... Ещё один самогонщик, любитель сивухи и ацетона? А вина тоже нельзя покупать?
14:15:32 30-10-2024
Гость (13:47:10 30-10-2024) Ещё один самогонщик, любитель сивухи и ацетона? А вина тоже ... Ацетон закусываешь нафталином - и никакая хворь не страшна.
14:20:51 30-10-2024
Гость (13:38:19 30-10-2024) вобще поровну. Спирное в магазинах уже лет десять покупать н... Где вас таких только держат? Ну это насколько нужно быть отбитым, чтобы такое произносить?
16:04:27 30-10-2024
Господа депутаты и губернаторы! Без вас народ разберется когда и сколько ему покупать спиртного. Займитесь своими прямыми обязанностями!
16:18:08 30-10-2024
Дюша (16:04:27 30-10-2024) Господа депутаты и губернаторы! Без вас народ разберется ког... Респект, мудро сказано!
16:17:39 30-10-2024
Ему больше не о чем поговорить??? А какие деньжище зарабатывает???! Народу и не снилось!
16:39:16 30-10-2024
В каждую бутылку алкоголя входит налог-акциз ,который идет в казну, где логика -запрещать то, отчего напрямую зависит её пополняемость...
17:20:22 30-10-2024
Гость (16:39:16 30-10-2024) В каждую бутылку алкоголя входит налог-акциз ,который идет в... Горбачев с этого начинал развал страны. Народ к трезвости не привел, а вот экономику страны добил. Далее знаете финал...
18:28:04 30-10-2024
Хоть одно дельное предложение. А алкаши побухтят и замолкнут. Зато народ здоровее будет.