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В России захотели ограничить часы продажи алкоголя

Делать это следует не только в будни, но и в выходные, считает депутат Султан Хамзаев

30 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Бутылки / Фото: Adam Wilson / unsplash.com
Бутылки / Фото: Adam Wilson / unsplash.com

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничивать часы продажи алкоголя в России, пишет РИА Новости.

До этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что с 1 марта 2025 года в регионе планируют ограничить продажу спиртного обеденными часами: с 12 до 14 часов в будни. В выходные прежний режим торговли сохранится.

Хамзаев поддержал эту инициативу, отметив, что в России надо сокращать потребление алкоголя, уменьшая время его продажи "сначала до пяти часов в день, потом – до двух".

При этом он не согласился с идеей оставить прежним временной порог продажи спиртного в выходные. 

"Таким образом мы, наоборот, стимулируем людей закупаться впрок именно в выходные дни", – отметил он.

депутаты инициативы алкоголь

Комментарии 23

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Сергей

11:18:42 30-10-2024

История не учит

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Гость

11:18:49 30-10-2024

пофиг. всегда есть запас

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Гость

11:20:05 30-10-2024

Снова таджик ?

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Гость

11:25:17 30-10-2024

Бег по граблям - русская национальная забава. Давайте запретим аборты, и пофиг, что этот запрет не приводит к повышению рождаемости, зато гарантированно приводит к росту женской и младенческой смертности. Давайте запретим спиртное. Вроде горбачевский сухой закон не так и давно был, память как у рыбок?

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Гость

13:02:40 30-10-2024

Гость (11:25:17 30-10-2024) Бег по граблям - русская национальная забава. Давайте запрет... Да, и я не знаю, восстановили ли уникальные сорта винограда, которые в то время вырубили, по приказу Горбачева? Идиот - это страшно, но идиот во власти страшнее на порядок..

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Гость

11:26:01 30-10-2024

Как эти люди, с явными нарушениями восприятия действительности, ухитрились пролезть во власть? Напрасно мы дружно смеёмся над Байденом- наши ещё "веселее"...

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Гость

11:34:30 30-10-2024

Таксисты - ваш выход ))

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Гость

11:41:09 30-10-2024

ну..за это надо выпить

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Гость

11:43:56 30-10-2024

Зачем транслировать бред? Вот вы каждый бред каждого фрика разгоняете до беспредела. Кто такой султан-мултан который якобы за трэзвость? Он никто. Просто прыщ. Многие в ГД избираются благодаря своим капиталам - ну неприкосновенность получить или преференции для своего бизнеса. Но это тело явно косило под политику, чтобы его по списку взяли. То есть сам он никто, ему нужно производить шум, чтобы его помнили, так он себе баллы в опросных листах зарабатывает. Вот перестаньте мнения всякой шелупони печатать, и увидите - количество шелупони уменьшится.

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Гость

12:11:23 30-10-2024

Гость (11:43:56 30-10-2024) Зачем транслировать бред? Вот вы каждый бред каждого фрика р... Он может и никто, и всякий бред. Только вот последние годы самый откровенный бред становится страшной реальностью, а в Вологодской области УЖЕ алкашку ограничили

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Гость

12:09:49 30-10-2024

Давно Султанчик не фонтанировал идиотскими "идеями"... Я про него даже подзабывать начал. Но нет. Он решил о себе напомнить.

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Гость

12:20:36 30-10-2024

Два дебила это сила)

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Гость

13:12:39 30-10-2024

Как убрать этого депутата-кумыка? Осточертел всем! Пускай в своей "кумыкии" для своих законы издает! У нас страна - Россия! Скоро всей страной встанем в очереди на открывшийся в тайге магазин, чтоб купить шампанского на Новый год! Хамзаев, тебя жена закодировала и ты выбешиваешься каждую неделю?? Других-то проблем в стране нет. Похоже, 2 остались - хамзаев и милонов.

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Гость

13:38:19 30-10-2024

вобще поровну. Спирное в магазинах уже лет десять покупать нельзя. Одна паленка продается

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Гость

13:47:10 30-10-2024

Гость (13:38:19 30-10-2024) вобще поровну. Спирное в магазинах уже лет десять покупать н... Ещё один самогонщик, любитель сивухи и ацетона? А вина тоже нельзя покупать?

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Гость

14:15:32 30-10-2024

Гость (13:47:10 30-10-2024) Ещё один самогонщик, любитель сивухи и ацетона? А вина тоже ... Ацетон закусываешь нафталином - и никакая хворь не страшна.

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Гость

14:20:51 30-10-2024

Гость (13:38:19 30-10-2024) вобще поровну. Спирное в магазинах уже лет десять покупать н... Где вас таких только держат? Ну это насколько нужно быть отбитым, чтобы такое произносить?

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Дюша

16:04:27 30-10-2024

Господа депутаты и губернаторы! Без вас народ разберется когда и сколько ему покупать спиртного. Займитесь своими прямыми обязанностями!

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Гость

16:18:08 30-10-2024

Дюша (16:04:27 30-10-2024) Господа депутаты и губернаторы! Без вас народ разберется ког... Респект, мудро сказано!

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Гость

16:17:39 30-10-2024

Ему больше не о чем поговорить??? А какие деньжище зарабатывает???! Народу и не снилось!

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Гость

16:39:16 30-10-2024

В каждую бутылку алкоголя входит налог-акциз ,который идет в казну, где логика -запрещать то, отчего напрямую зависит её пополняемость...

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Гость

17:20:22 30-10-2024

Гость (16:39:16 30-10-2024) В каждую бутылку алкоголя входит налог-акциз ,который идет в... Горбачев с этого начинал развал страны. Народ к трезвости не привел, а вот экономику страны добил. Далее знаете финал...

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Гость

18:28:04 30-10-2024

Хоть одно дельное предложение. А алкаши побухтят и замолкнут. Зато народ здоровее будет.

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