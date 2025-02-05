Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета, летевшего из Баку в Грозный

Комиссия установила, что часть повреждений появилась у воздушного судна до столкновения с землей

05 февраля 2025, 07:47, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Минтранс Казахстана обнародовал предварительный отчет о крушении самолета авиакомпании AZAL, который летел из Азербайджана в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

В докладе на 53 страницы содержатся предварительные результаты расследования авиакатастрофы, произошедшей с самолетом Embraer 190 25 декабря. Из 67 человек на борту погибли 38, в их числе – семь россиян.

Согласно документу:

авиадиспетчеры говорили о плане "Ковер" в Грозном перед крушением;

экипаж сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел, а также предполагал взрыв кислородного баллона;

перед падением борт резко набирал и снижал высоту, а также менял траекторию;

при первоначальном осмотре фрагментов самолета выявили множество сквозных и несквозных повреждений в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, а также рулей высоты и направления;

схожие повреждения есть на левом двигателе и левом крыле, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна;

гидравлические системы и электропроводка были повреждены еще до столкновения самолета с землей, вероятно, из-за "внешних объектов";

регистратор полетных данных был поврежден, но при этом находился в рабочем состоянии.

Также ведомство опубликовало фрагменты переговоров экипажа самолета и наземных служб: в 05:20 звучит сообщение "Самолет теряет управление".

В Минтрансе Казахстана подчеркнули, что отчет по результатам расследования катастрофы – предварительный. Чтобы определить повреждения борта, вызванные посторонними объектами, проведут новые экспертизы. Окончательный отчет будет готов после завершения работы.