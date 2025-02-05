Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета, летевшего из Баку в Грозный
Комиссия установила, что часть повреждений появилась у воздушного судна до столкновения с землей
05 февраля 2025, 07:47, ИА Амител
Минтранс Казахстана обнародовал предварительный отчет о крушении самолета авиакомпании AZAL, который летел из Азербайджана в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
В докладе на 53 страницы содержатся предварительные результаты расследования авиакатастрофы, произошедшей с самолетом Embraer 190 25 декабря. Из 67 человек на борту погибли 38, в их числе – семь россиян.
Согласно документу:
- авиадиспетчеры говорили о плане "Ковер" в Грозном перед крушением;
- экипаж сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел, а также предполагал взрыв кислородного баллона;
- перед падением борт резко набирал и снижал высоту, а также менял траекторию;
- при первоначальном осмотре фрагментов самолета выявили множество сквозных и несквозных повреждений в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, а также рулей высоты и направления;
- схожие повреждения есть на левом двигателе и левом крыле, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна;
- гидравлические системы и электропроводка были повреждены еще до столкновения самолета с землей, вероятно, из-за "внешних объектов";
- регистратор полетных данных был поврежден, но при этом находился в рабочем состоянии.
Также ведомство опубликовало фрагменты переговоров экипажа самолета и наземных служб: в 05:20 звучит сообщение "Самолет теряет управление".
В Минтрансе Казахстана подчеркнули, что отчет по результатам расследования катастрофы – предварительный. Чтобы определить повреждения борта, вызванные посторонними объектами, проведут новые экспертизы. Окончательный отчет будет готов после завершения работы.
08:49:58 05-02-2025
Долго они подбирали формулировки.
Сложно даже представить сколько это стоило
09:01:35 05-02-2025
Гость (08:49:58 05-02-2025) Долго они подбирали формулировки.Сложно даже представить... Ну так что же вы, напишите правильную версию, а то на них наехали и в кусты.
09:09:17 05-02-2025
Гость (09:01:35 05-02-2025) Ну так что же вы, напишите правильную версию, а то на них на... Да в принципе она указана в заключении, только максимально завуалирована.
Операция "ковёр"
09:56:57 05-02-2025
Интересно,как с такими повреждениями самолёт смог долететь через море-океан до Казахстана?