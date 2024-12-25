СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Актау

На борту находились граждане России

25 декабря 2024, 19:05, ИА Амител

Здание Следкома России / Фото: lenobl.sledcom.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России инициировало уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта") в связи с крушением самолета, на борту которого находились российские граждане", – сказали в СК.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия и проводят комплекс мероприятий для установления причин аварии.

Инцидент произошел утром 25 декабря недалеко от города Актау. Самолет, следовавший из Баку в Грозный, столкнулся с птицами, после чего командир принял решение направить лайнер на запасной аэродром.

По данным МЧС Казахстана, на борту находились 69 человек, из них пять членов экипажа. Выжить удалось 29 пассажирам. По информации посольства РФ, в больницах Актау находятся десять граждан России.