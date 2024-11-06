Минтранс обяжет авиакомпании сажать детей до 14 лет рядом со взрослыми

Эксперты предрекают такому решению снижение выручки авиаперевозчиков

06 ноября 2024, 13:45, ИА Амител

Аэропорт Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Минтранс предлагает ужесточить требования к рассадке пассажиров с детьми. Авиакомпании могут обязать сажать взрослого и ребенка до 14 лет в соседние кресла. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По заявлению ведомства, изменения подготовили "с учетом жалоб пассажиров и обращений Генпрокуратуры".

Однако специалисты заявляют, что нововведение лишит клиентов возможности выбора места на борту. Авиакомпании из-за этого могут потерять 30% дохода.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов подчеркивает, что выбор мест при регистрации все чаще становится платным, а в лоукост-моделях он не предусмотрен вообще. По мнению эксперта, важно дать одному взрослому бесплатную возможность забронировать место рядом с ребенком.