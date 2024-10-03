Перелеты для россиян могут усложниться из-за эскалации конфликта на Востоке

АТОР и авиаперевозчики следят за ситуацией

03 октября 2024, 20:40, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/771865

Ассоциация туроператоров России (АТОР) не зафиксировала увеличения числа запросов на отмену туров на Ближний Восток, несмотря на ухудшение обстановки в регионе. Зарубежные авиакомпании продолжают выполнять рейсы по расписанию, сообщает "Парламентская газета".

1 октября Армия обороны Израиля сообщила о массированном ракетном обстреле из Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это "большой ошибкой Ирана", а представители страны в ООН заявили о готовности дать жесткий ответ. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям избегать полетов в Израиль, Иран и Ирак, что привело к переносу рейсов.

Вечером того же дня Росавиация запретила полеты в эти страны из-за угрозы безопасности, а на следующий день рекомендовала выполнять рейсы с 15:00 до 19:00. "Аэрофлот" отменил рейс из Москвы в Дубай и перенаправил билеты по другому маршруту, минуя Иран.

Артур Мурадян, вице-президент АТОР, отметил, что количество запросов на отмену туров остается низким. Зарубежные авиакомпании продолжают выполнять рейсы по расписанию, в то время как российские перевозчики меняют маршруты, что приводит к задержкам.

Мурадян подчеркнул, что воздушное пространство Ирана имеет важное значение для российских авиакомпаний как кратчайший путь на Ближний Восток и острова Индийского океана. Израиль перестал быть популярным туристическим направлением для россиян, но прямые рейсы все еще доступны для бронирования.

В случае отмены или задержки рейса перевозчик обязан вернуть деньги или предложить альтернативный вариант. Пассажиры также могут отказаться от полета и потребовать возврата средств. При самостоятельном бронировании жилья и билетов возврат возможен через каждого поставщика услуг отдельно.

Таким образом, туристам не стоит беспокоиться, АТОР и авиаперевозчики внимательно следят за ситуацией и готовы к возможным изменениям.