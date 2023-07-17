Минтранс опроверг информацию о повреждении опор Крымского моста

В ведомстве сообщили, что обследование состояния моста продолжается

17 июля 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минтранс РФ опроверг сведения о повреждении опор Крымского моста, пишет ТАСС.

На пролетах моста со стороны Крыма обнаружили повреждение дорожного полотна, но конструкции пролетов находятся на своих опорах.

"В Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор", – рассказали в пресс-службе ведомства и добавили, что обследование состояния моста продолжается.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения транспорта по мосту из-за ЧП. Телеграм-канал Baza писал, что у сооружения обрушился один пролет, минимум двое человек погибли, еще один пострадал. А Shot отмечал, что причиной инцидента могла стать атака ВСУ около 4 часов утра.