Минтранс потратит 345 млн рублей на ремонт "обхода" Рубцовска. Зачем он нужен?

Приступить к работам планируют в 2024 году

08 сентября 2023, 07:39, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Власти Алтайского края намерены отремонтировать автомобильную дорогу в Рубцовске, которая является транзитной для большегрузов. Она находится в неудовлетворительном состоянии и на ее качество уже много лет жалуются водители. На реконструкцию двух участков общей протяженностью 5,2 километра краевые власти готовы потратить около 345 миллионов рублей. Об этом amic.ru рассказали в Министерстве транспорта региона.

Почему эта дорога так важна?

Из-за роста трафика. В последние годы Алтайский край становится одним из главных регионов транзита грузовых и пассажирских потоков, следующих из Казахстана, Монголии и Китая. Очень большой поток большегрузов идет именно через Рубцовск. Сейчас миновать город при движении по федеральной трассе А-322 невозможно. К тому же необходимо проехать около 7,7 километра по разбитой дороге: разрушен асфальт, отсутствует тротуар, а обочины не укреплены.

Краевые власти уже много лет хотели отремонтировать участок, но он находился на балансе Росавтодора. Чтобы исправить ситуацию, с 1 января 2023 года региональный Минтранс взял на баланс два участка транзитной дороги протяженностью 5,2 км от федеральной трассы, проходящей по территории города. Речь идет об отрезках от западной границы Рубцовска до южной границы города и по Угловскому тракту до железнодорожного переезда и далее по Веселоярскому тракту до южной границы города Рубцовска.

Когда отремонтируют дорогу?

Работы планируют начать в 2024 году. Чтобы привести в порядок первый участок – протяженностью 1,3 км, – необходимо 110 миллионов рублей. На второй же потратят 235 миллионов. Его протяженность 3,8 км. В настоящее время АО "Алтайиндорпроект" разрабатывает проектную документацию. Все работы намерены провести за пять месяцев. Ожидается, что новенькая дорога, которую многие называют "обходом" Рубцовска, будет готова осенью следующего года.

А будут ли строить новый обход Рубцовска?

Такие планы у краевых властей есть. Однако когда это произойдет – неизвестно. Еще несколько лет назад правительство региона отложило проект до лучших времен из-за отсутствия дополнительного финансирования. Чтобы построить обход Рубцовска, необходимо построить новую трассу длиной 17,4 км. Стоимость проекта, согласно последним расчетам, составит не менее 1,7 миллиарда рублей.

А какие дороги вообще сделали в Рубцовске за последние пять лет?

Улично-дорожная сеть города Рубцовска имеет протяженность 962,8 км, из которых только 20,2% отвечает нормативным требованиям. За последние пять лет краевые власти вложили в ремонт дорог Рубцовска около 875 миллионов рублей. На эти средства удалось привести в порядок 20 участков – самых важных в городе. Какие именно дороги отремонтировали в Рубцовске – смотрите в нашей инфографике.