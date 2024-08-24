Минтранс рассказал, как идет строительство новой развязки в Барнауле

Сейчас на полностью смонтированном металлическом путепроводе ведутся сварочные работы

24 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Работы на путепроводе / Фото: Минтранс Алтайского края

23 августа в Барнауле проверили ход работ на строящейся развязке на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Совещание провел зампред правительства Алтайского края Александр Климин, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

Климину рассказали, что сейчас на полностью смонтированном металлическом путепроводе ведутся сварочные работы. На правостороннем съезде укладывают асфальтобетон, а на участке вдоль Южного и Змеиногорского трактов устанавливают бортовой камень. Кроме того, обустраивается тоннель. Бетонируются конструкции, устанавливается шпунтовое ограждение подпорных стенок левопоровотного съезда. Также рабочие омоноличивают переходную зону.

Министр транспорта региона Антон Воронов отметил, что главное – соблюдение технологии проведения работ. По этой причине их нужно выполнять качественно, а не ориентироваться на графики. Также министр транспорта поручил в случае необходимости увеличить количество специалистов. Сами работы сейчас ведутся в круглосуточном режиме.