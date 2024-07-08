Власти Барнаула намерены реконструировать путепровод на проспекте Калинина
Мэрия ищет подрядчика, который исправит старую проектно-сметную документацию
08 июля 2024, 11:40, ИА Амител
Мэрия Барнаула намерена реконструировать путепровод через железнодорожные пути на проспекте Калинина в Барнауле. На портале госзакупок власти разместили лот о корректировке проектно-сметной документации, разработанной еще в 2019 году. Также новый подрядчик сделает и рабочую документацию. За все это мэрия собирается заплатить максимум 14,7 млн рублей.
Закупку разместили на портале еще 5 июля. Заявки будут приниматься до 24 июля, а итоги подведут 29 июля.
Подрядчик начнет работу с даты заключения контракта и закончит до 28 декабря 2024 года. До 1 октября он должен скорректировать имеющуюся проектно-сметную документацию. А с 1 октября по 28 декабря фирма должна будет пройти госэкспертизу и разработать рабочую документацию. Контракт будет действовать до 28 января 2025 года.
Компания-победитель должна будет разработать "оптимальные, обоснованные, экономически целесообразные и эффективные функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения при проведении работ с учетом передового мирового опыта применения инновационных технологий и материалов".
Подрядчик обязуется предусмотреть безопасный пропуск подвижного состава по железнодорожным путям, высокие темпы монтажа конструкций, принять проектные решения, которые обеспечивают экономичное расходование материалов, и так далее.
Напомним, что еще в 2019 году проектно-сметную документацию на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути на проспекте Калинина разработала томская компания "Запсиб-Мост", ей за это заплатили 9,5 млн рублей. Однако до сих пор ремонт так и не начался.
Ремонт путепровода отложили в первую очередь из-за реконструкции двух параллельно идущих путепроводов на Новом рынке, которая длилась полтора года. Путепроводы закрыли на ремонт в мае 2022 года, открылись они 30 ноября 2023 года. Тогда же встал вопрос о ремонте моста и на проспекте Калинина.
Кстати, путепровод на Калинина в 2023 году входил в состав закупки по ремонту трех мостов (в лоте также были мосты через Барнаулку на проспекте Ленина и через Пивоварку). Однако в итоге "косметические" работы там решили не проводить.
11:57:16 08-07-2024
Ну, все, снова Ленина колом встанет, с Кулагина на Ленина налево повернуть нельзя. Большегрузы проспект разобьют, ибо иных путей объезда у нас нет.
12:20:56 08-07-2024
А когда наконец-то Красноармейский то откроют, срок завершения был 4 июля, сегодня 8-е, а проспект так и не открыт. Или как обычно сроки были только на бумаге, а в реальности - "не шмогла, я не шмогла"
12:29:55 08-07-2024
Гость (12:20:56 08-07-2024) А когда наконец-то Красноармейский то откроют, срок завершен... Красноармейский доделают в сентябре
12:53:11 08-07-2024
Гость (12:20:56 08-07-2024) А когда наконец-то Красноармейский то откроют, срок завершен... Нечетная сторона проспекта Красноармейского в Барнауле будет закрыта до 4 августа, а четную сторону перекроют с 5 по 15 августа
12:35:30 08-07-2024
Уймитесь,никто ничего реконструировать не собирается. Откорректируют пятилетний план за почти 10 миллионов и ещё на 5 лет забудут о нём.
12:55:40 08-07-2024
Гость (12:35:30 08-07-2024) Уймитесь,никто ничего реконструировать не собирается. Откорр... Это скорее всего так и будет. Чего там реконструировать то. Всё нормально там и так. А "подкорректировать" свои счета в банках уже хочется кое-кому...
12:42:14 08-07-2024
9.5 миллионов распилили, теперь ещё 14.7 надо попилить? В новостях писали, что у россиян резко вырос спрос на чёрную икру. Только у каких россиян...
13:19:02 08-07-2024
путепровод на Калинина в 2023 году входил в состав закупки... Однако в итоге "косметические" работы там решили не проводить.
Где деньги, Зин?
14:48:53 08-07-2024
вот пусть РЖД и ремонтирует, они палки в колеса пихали на новом рынке, теперь наша администрация может им условия диктовать или закрыть пути, тк они уже аварийны и межремонтный срок давно прошел.