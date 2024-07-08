Власти Барнаула намерены реконструировать путепровод на проспекте Калинина

Мэрия ищет подрядчика, который исправит старую проектно-сметную документацию

08 июля 2024, 11:40, ИА Амител

Путепровод на проспекте Калинина/ Фото: Гугл Карты

Мэрия Барнаула намерена реконструировать путепровод через железнодорожные пути на проспекте Калинина в Барнауле. На портале госзакупок власти разместили лот о корректировке проектно-сметной документации, разработанной еще в 2019 году. Также новый подрядчик сделает и рабочую документацию. За все это мэрия собирается заплатить максимум 14,7 млн рублей.

Закупку разместили на портале еще 5 июля. Заявки будут приниматься до 24 июля, а итоги подведут 29 июля.

Подрядчик начнет работу с даты заключения контракта и закончит до 28 декабря 2024 года. До 1 октября он должен скорректировать имеющуюся проектно-сметную документацию. А с 1 октября по 28 декабря фирма должна будет пройти госэкспертизу и разработать рабочую документацию. Контракт будет действовать до 28 января 2025 года.

Компания-победитель должна будет разработать "оптимальные, обоснованные, экономически целесообразные и эффективные функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения при проведении работ с учетом передового мирового опыта применения инновационных технологий и материалов".

Подрядчик обязуется предусмотреть безопасный пропуск подвижного состава по железнодорожным путям, высокие темпы монтажа конструкций, принять проектные решения, которые обеспечивают экономичное расходование материалов, и так далее.

Напомним, что еще в 2019 году проектно-сметную документацию на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути на проспекте Калинина разработала томская компания "Запсиб-Мост", ей за это заплатили 9,5 млн рублей. Однако до сих пор ремонт так и не начался.

Ремонт путепровода отложили в первую очередь из-за реконструкции двух параллельно идущих путепроводов на Новом рынке, которая длилась полтора года. Путепроводы закрыли на ремонт в мае 2022 года, открылись они 30 ноября 2023 года. Тогда же встал вопрос о ремонте моста и на проспекте Калинина.

Кстати, путепровод на Калинина в 2023 году входил в состав закупки по ремонту трех мостов (в лоте также были мосты через Барнаулку на проспекте Ленина и через Пивоварку). Однако в итоге "косметические" работы там решили не проводить.