Минтруд назвал семь отраслей, в которых к 2029 году понадобится больше всего специалистов

Наибольший прирост ожидается в сфере оказания персональных услуг

24 марта 2025, 16:45, ИА Амител

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Минтруд назвал семь отраслей, где к 2029 году понадобится больше всего специалистов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз кадровой потребности ведомства на 2024–2029 годы.

Так, самый большой рост ожидается в сфере оказания персональных услуг – 348 тысяч человек. Второе место занимают обрабатывающие производства (+203 тысячи мест), а третье – транспортировка и хранение (+194 тысячи). Следующими идут гостиничный бизнес и общепит (+168 тысяч), наука (+160 тысяч), информация и связь (+90 тысяч), а также здравоохранение (+70 тысяч).

Сильней всего упадет спрос на работников торговли, госуправления, обеспечения электроэнергией, сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, а также финансов и страхования.