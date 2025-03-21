На Алтае ищут понимающего в зерне начальника за 500 тысяч рублей. Топ "дорогих" вакансий
В крае требуются более 1,5 тысячи специалистов с зарплатой 200 тысяч и выше
21 марта 2025, 13:00, ИА Амител
В Алтайском крае ищут трех специалистов с зарплатой более 300 тысяч рублей – руководителя отдела, слесаря и директора по развитию. Специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали вакансии в марте 2025 года и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее финансово выгодные условия.
"За март 2025 года в Алтайском крае было открыто более 1,5 тыс. вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения: средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам февраля 58,9 тыс. рублей", – говорится в исследовании.
Чаще всего высокую зарплату предлагают водителям (18% от всех вакансий с доходом 200 тыс. рублей), курьерам (15%), машинистам, менеджерам по продажам и по работе с клиентами (по 3%).
Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в марте 2025 года:
- руководитель отдела ВЭД – от 500 тыс. рублей за месяц на руки;
- слесарь по ремонту ДСТ – от 385 тыс. до 430 тыс. рублей за месяц на руки;
- директор по развитию – от 350 тыс. до 500 тыс. рублей за месяц на руки;
- начальник архивного отдела – от 214 тыс. до 255 тыс. рублей за месяц на руки;
- врач стоматолог-ортопед – от 200 тыс. рублей за месяц на руки;
- директор по строительству – от 200 тыс. рублей за месяц на руки;
- PHP-разработчик (middle+/senior) – 200 тыс. рублей за месяц на руки;
- сварщик аргонодуговой сварки – до 200 тыс. рублей за месяц на руки;
- директор по продажам – от 150 тыс. до 200 тыс. рублей за месяц на руки;
- моторист – от 120 тыс. до 200 тыс. рублей за месяц на руки.
Компании, которые готовы платить 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям:
- "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование" (7%);
- "Перевозки, логистика, склад, ВЭД" (4%);
- "Добывающая отрасль" (3%);
- "Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие" (2%);
- "Автомобильный бизнес" (2%).
Ранее в Алтайском крае искали тракториста с зарплатой от 150 тыс. до 350 тыс. рублей на руки.
14:44:01 21-03-2025
И стесняются упоминать, что это "вахтовый метод работы".🤣
Не надо, несите обратно.
19:52:52 21-03-2025
Кхм... (14:44:01 21-03-2025) И стесняются упоминать, что это "вахтовый метод работы".🤣