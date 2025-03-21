На Алтае ищут понимающего в зерне начальника за 500 тысяч рублей. Топ "дорогих" вакансий

В крае требуются более 1,5 тысячи специалистов с зарплатой 200 тысяч и выше

21 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Пшеница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае ищут трех специалистов с зарплатой более 300 тысяч рублей – руководителя отдела, слесаря и директора по развитию. Специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали вакансии в марте 2025 года и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее финансово выгодные условия.

"За март 2025 года в Алтайском крае было открыто более 1,5 тыс. вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения: средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам февраля 58,9 тыс. рублей", – говорится в исследовании.

Чаще всего высокую зарплату предлагают водителям (18% от всех вакансий с доходом 200 тыс. рублей), курьерам (15%), машинистам, менеджерам по продажам и по работе с клиентами (по 3%).

Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в марте 2025 года:

Компании, которые готовы платить 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям:

"Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование" (7%);

"Перевозки, логистика, склад, ВЭД" (4%);

"Добывающая отрасль" (3%);

"Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие" (2%);

"Автомобильный бизнес" (2%).

Ранее в Алтайском крае искали тракториста с зарплатой от 150 тыс. до 350 тыс. рублей на руки.