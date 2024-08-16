Минтруд оставил многодетных родителей без выходного в День семьи

Чиновники не поддержали инициативу

16 августа 2024, 13:16, ИА Амител

Семья / Фото: pxhere.com/ru/photo/927341

Министерство труда РФ не поддержало предложение депутата Госдумы Нины Останиной сделать 8 июля, День семьи, любви и верности, выходным днем для многодетных родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Минтруд считает, что это предложение приведет к увеличению издержек работодателей, связанных с оплатой труда работников. В бюджетной сфере потребуется дополнительное финансирование. Также отмечается, что при приеме на работу работодатели будут учитывать возможные издержки, связанные с предоставлением дополнительного выходного дня многодетным родителям.

В Минтруде также напомнили, что многодетные родители могут взять оплачиваемый отпуск до достижения младшим из детей возраста 14 лет в любое удобное время. Работодатели также могут самостоятельно устанавливать дополнительные выходные дни для работников с учетом своих производственных и финансовых возможностей.