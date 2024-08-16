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Минтруд оставил многодетных родителей без выходного в День семьи

Чиновники не поддержали инициативу

16 августа 2024, 13:16, ИА Амител

Семья / Фото: pxhere.com/ru/photo/927341
Семья / Фото: pxhere.com/ru/photo/927341

Министерство труда РФ не поддержало предложение депутата Госдумы Нины Останиной сделать 8 июля, День семьи, любви и верности, выходным днем для многодетных родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Минтруд считает, что это предложение приведет к увеличению издержек работодателей, связанных с оплатой труда работников. В бюджетной сфере потребуется дополнительное финансирование. Также отмечается, что при приеме на работу работодатели будут учитывать возможные издержки, связанные с предоставлением дополнительного выходного дня многодетным родителям.

В Минтруде также напомнили, что многодетные родители могут взять оплачиваемый отпуск до достижения младшим из детей возраста 14 лет в любое удобное время. Работодатели также могут самостоятельно устанавливать дополнительные выходные дни для работников с учетом своих производственных и финансовых возможностей.

Законопроекты выходные

Комментарии 3

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Гость

13:41:47 16-08-2024

И правильно. Великий прям праздник. Вот 1 июня можно сделать выходным. А то везде праздник для детей, а родители и бабушки с дедушками на работе.

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Гость

13:51:14 16-08-2024

не помрут без праздника

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Гость

21:59:16 16-08-2024

ну и что? льгот предостаточно, не так он и нужен, ерунда какая то

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