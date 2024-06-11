Минтруд подсчитал число неофициально работающих россиян

В ближайшие годы этот показатель планируют сократить больше чем на треть

11 июня 2024, 13:45, ИА Амител

Работа за ноутбуком / Фото: unsplash.com

В 2023 году в России насчитывалось 9,6 миллиона занятых в теневом секторе граждан, пишут "Известия" со ссылкой на данные Минтруда.

Больше всего таких в Московской и Ростовской областях, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Башкортостане, Дагестане, Крыму и Чувашии.

Также в ведомстве выявили 10 тысяч неофициально работающих иностранцев.

В течение 2024-2026 годов число "теневиков" в стране планируют сократить больше чем на треть – до 2,9 млн человек.