Минтруд подсчитал число неофициально работающих россиян
В ближайшие годы этот показатель планируют сократить больше чем на треть
11 июня 2024, 13:45, ИА Амител
Работа за ноутбуком / Фото: unsplash.com
В 2023 году в России насчитывалось 9,6 миллиона занятых в теневом секторе граждан, пишут "Известия" со ссылкой на данные Минтруда.
Больше всего таких в Московской и Ростовской областях, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Башкортостане, Дагестане, Крыму и Чувашии.
Также в ведомстве выявили 10 тысяч неофициально работающих иностранцев.
В течение 2024-2026 годов число "теневиков" в стране планируют сократить больше чем на треть – до 2,9 млн человек.
14:02:19 11-06-2024
Давно пора сократить... но как?
17:43:52 11-06-2024
Нужно назначать работодателям штрафы, которые бы компенсировали премию обиженному уволенному стукачу и услуги специалистов контрольных трудоустройств. Такие мероприятия увеличат количество честных работодателей по отношению к государству и трудягам