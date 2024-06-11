В первую очередь они могут появиться в Татарстане и Чечне

11 июня 2024, 09:15, ИА Амител

Мигранты / Источник фото: unsplash.com

Афганские трудовые мигранты могут приехать в Россию, сообщает ТАСС.

Этот вопрос и.о. министра труда талибов* Абдул Умари обсудил с российским Минтрудом. По его словам, мигрантов уже предложили трудоустроить Чечня и Татарстан, "а также другие республики" в составе РФ.

Особенно есть заинтересованность в таких рабочих в сельскохозяйственном секторе, отметил афганский политик.

Ранее в России предложили запретить мигрантам ввозить свои семьи в страну.

* "Талибан" – террористическая организация, запрещена в России