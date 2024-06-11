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Афганские трудовые мигранты могут приехать в Россию

В первую очередь они могут появиться в Татарстане и Чечне

11 июня 2024, 09:15, ИА Амител

Мигранты / Источник фото: unsplash.com
Мигранты / Источник фото: unsplash.com

Афганские трудовые мигранты могут приехать в Россию, сообщает ТАСС.

Этот вопрос и.о. министра труда талибов* Абдул Умари обсудил с российским Минтрудом. По его словам, мигрантов уже предложили трудоустроить Чечня и Татарстан, "а также другие республики" в составе РФ.

Особенно есть заинтересованность в таких рабочих в сельскохозяйственном секторе, отметил афганский политик.

Ранее в России предложили запретить мигрантам ввозить свои семьи в страну.

* "Талибан" – террористическая организация, запрещена в России

Мигранты

Комментарии 17

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гость

09:37:30 11-06-2024

будут траффик контролировать...

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Гость

09:41:52 11-06-2024

А к нам в край лучше корейцев пригласить- они умельцы в выращивании лука,да и в борьбе с бродячими собаками подсобят.

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Гость

10:09:04 11-06-2024

Гость (09:41:52 11-06-2024) А к нам в край лучше корейцев пригласить- они умельцы в выра... Под новосибирском есть небольшой посёлок, где проживают руководители представительств корейских компаний: LG, Hyundai, Daewoo, Samsung. Живут там не привлекая особого внимания небедые люди... и у каждого дома- своя псарня :) Там собаки специальной породы, которые только с виду собаки, а по сути- обычные сельхозживотные, без всех собачьих положительных качеств.

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Гость

12:29:30 11-06-2024

Гость (10:09:04 11-06-2024) Под новосибирском есть небольшой посёлок, где проживают руко... Вот-вот, у нас бездомные собаки в Барнауле как раз этой самой специальной породы, которые только с виду собаки, а по сути- обычные сельхозживотные, без всех собачьих положительных качеств.

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Гость

11:25:03 11-06-2024

Гость (09:41:52 11-06-2024) А к нам в край лучше корейцев пригласить- они умельцы в выра... Давно Петросяну тексты пишешь?

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Гость

09:42:59 11-06-2024

Неее,талибан нам не нужен!

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Гость

10:03:25 11-06-2024

В память о погибших пацанах СССР ?

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Гость

10:11:38 11-06-2024

Гость (10:03:25 11-06-2024) В память о погибших пацанах СССР ?... Мы с талибами не воевали. И, надо сказать, в Афганистан полезли из-за старых маразматиков. Так что наши пацаны погибли там по вине ЦК КПСС, потому, что афганцы, науськанные америкосами, защищали свою землю.

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Гость

11:21:09 11-06-2024

Гость (10:11:38 11-06-2024) Мы с талибами не воевали. И, надо сказать, в Афганистан поле... Вы, мой юный друг, крайне не образованы. Посему дурь свою лучше прилюдно не показывайте. Ну и телевизор реже смотрите. Особенно РЕН ТВ.

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Гость

11:42:27 11-06-2024

Гость (10:11:38 11-06-2024) Мы с талибами не воевали. И, надо сказать, в Афганистан поле... Умник, иди историю учи, как раз летние каникулы...

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Гость

12:10:05 11-06-2024

Гость (11:42:27 11-06-2024) Умник, иди историю учи, как раз летние каникулы...
По-моему, Советская армия воевала с моджахедами.Талибана тогда не было.Друг, учи историю!

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Гость

12:50:14 11-06-2024

Гость (10:03:25 11-06-2024) В память о погибших пацанах СССР ?... Тогда с СССР воевали США. Американцы использовали афганцев, как ныне хохлов. Поставляли стингеры и прочее вооружение. Объявляли различные санкции, только называли их по-другому, блокировали олимпиаду - 80 в Москве. А прошло время после вывода советских войск, сами начали проводить военные действия. Афганцам есть что сравнивать. Теперь они считают, что времена, когда советские солдаты находились на их территории, были самыми счастливыми для народа, самыми свободными.

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Гость

11:00:03 11-06-2024

До сих пор помню трудового мигранта Хаттаба в Чечне. Для кого то социальная напряженность крайне заветная цель.

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Гость

11:05:39 11-06-2024

"Это просто праздник какой-то"

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гость

13:11:09 11-06-2024

О! Боже

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Гость

13:25:27 11-06-2024

Население Афганистана почти 45млн. К американцам отношение не очень, мягко говоря… Путин недавно говорил о возможности создания Иностранного легиона по западному примеру.

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Светлана

22:42:24 11-06-2024

А можно не в Россию?

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