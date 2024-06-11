Афганские трудовые мигранты могут приехать в Россию
В первую очередь они могут появиться в Татарстане и Чечне
11 июня 2024, 09:15, ИА Амител
Мигранты / Источник фото: unsplash.com
Афганские трудовые мигранты могут приехать в Россию, сообщает ТАСС.
Этот вопрос и.о. министра труда талибов* Абдул Умари обсудил с российским Минтрудом. По его словам, мигрантов уже предложили трудоустроить Чечня и Татарстан, "а также другие республики" в составе РФ.
Особенно есть заинтересованность в таких рабочих в сельскохозяйственном секторе, отметил афганский политик.
Ранее в России предложили запретить мигрантам ввозить свои семьи в страну.
* "Талибан" – террористическая организация, запрещена в России
09:37:30 11-06-2024
будут траффик контролировать...
09:41:52 11-06-2024
А к нам в край лучше корейцев пригласить- они умельцы в выращивании лука,да и в борьбе с бродячими собаками подсобят.
10:09:04 11-06-2024
Гость (09:41:52 11-06-2024) А к нам в край лучше корейцев пригласить- они умельцы в выра... Под новосибирском есть небольшой посёлок, где проживают руководители представительств корейских компаний: LG, Hyundai, Daewoo, Samsung. Живут там не привлекая особого внимания небедые люди... и у каждого дома- своя псарня :) Там собаки специальной породы, которые только с виду собаки, а по сути- обычные сельхозживотные, без всех собачьих положительных качеств.
12:29:30 11-06-2024
Гость (10:09:04 11-06-2024) Под новосибирском есть небольшой посёлок, где проживают руко... Вот-вот, у нас бездомные собаки в Барнауле как раз этой самой специальной породы, которые только с виду собаки, а по сути- обычные сельхозживотные, без всех собачьих положительных качеств.
11:25:03 11-06-2024
Гость (09:41:52 11-06-2024) А к нам в край лучше корейцев пригласить- они умельцы в выра... Давно Петросяну тексты пишешь?
09:42:59 11-06-2024
Неее,талибан нам не нужен!
10:03:25 11-06-2024
В память о погибших пацанах СССР ?
10:11:38 11-06-2024
Гость (10:03:25 11-06-2024) В память о погибших пацанах СССР ?... Мы с талибами не воевали. И, надо сказать, в Афганистан полезли из-за старых маразматиков. Так что наши пацаны погибли там по вине ЦК КПСС, потому, что афганцы, науськанные америкосами, защищали свою землю.
11:21:09 11-06-2024
Гость (10:11:38 11-06-2024) Мы с талибами не воевали. И, надо сказать, в Афганистан поле... Вы, мой юный друг, крайне не образованы. Посему дурь свою лучше прилюдно не показывайте. Ну и телевизор реже смотрите. Особенно РЕН ТВ.
11:42:27 11-06-2024
Гость (10:11:38 11-06-2024) Мы с талибами не воевали. И, надо сказать, в Афганистан поле... Умник, иди историю учи, как раз летние каникулы...
12:10:05 11-06-2024
Гость (11:42:27 11-06-2024) Умник, иди историю учи, как раз летние каникулы...
По-моему, Советская армия воевала с моджахедами.Талибана тогда не было.Друг, учи историю!
12:50:14 11-06-2024
Гость (10:03:25 11-06-2024) В память о погибших пацанах СССР ?... Тогда с СССР воевали США. Американцы использовали афганцев, как ныне хохлов. Поставляли стингеры и прочее вооружение. Объявляли различные санкции, только называли их по-другому, блокировали олимпиаду - 80 в Москве. А прошло время после вывода советских войск, сами начали проводить военные действия. Афганцам есть что сравнивать. Теперь они считают, что времена, когда советские солдаты находились на их территории, были самыми счастливыми для народа, самыми свободными.
11:00:03 11-06-2024
До сих пор помню трудового мигранта Хаттаба в Чечне. Для кого то социальная напряженность крайне заветная цель.
11:05:39 11-06-2024
"Это просто праздник какой-то"
13:11:09 11-06-2024
О! Боже
13:25:27 11-06-2024
Население Афганистана почти 45млн. К американцам отношение не очень, мягко говоря… Путин недавно говорил о возможности создания Иностранного легиона по западному примеру.
22:42:24 11-06-2024
А можно не в Россию?