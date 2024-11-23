Минтруд предложил дать пенсионерам удостоверения с QR-кодом для льгот
Он будет дополнять обязательные реквизиты, которые имеются на бумажном носителе
23 ноября 2024, 08:07, ИА Амител
Минтруд России предлагает с 1 июля 2025 года дать возможность пенсионерам получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
QR-код будет дополнять обязательные реквизиты, которые имеются на бумажном носителе. С помощью приложения "Госуслуг" человек сможет предъявлять QR-код и подтверждать статус пенсионера в организациях, которые могут его считать.
При этом применение QR-кода является правом, а не обязанностью, как для граждан, так и для организаций. Подходы в последних выработают с учетом опыта пилотного проекта электронного удостоверения для многодетных семей.
08:13:17 23-11-2024
Кибер ошейник с каждым днем сжимается. Скоро, без QR-кода, ты не человек.
08:17:46 23-11-2024
Повышайте пенсии...
08:45:28 23-11-2024
Грыша (08:17:46 23-11-2024) Повышайте пенсии... ... Грыша, доллар растет в цене, а это значит рублей становиться, как у дурака махорки, так что жди повышение пенсии.
09:07:54 23-11-2024
Филипп Филиппович (08:45:28 23-11-2024) Грыша, доллар растет в цене, а это значит рублей становиться... Филипп Филиппович-ты попробуй на эту пенсию прожить...
13:08:26 23-11-2024
Гость (09:07:54 23-11-2024) Филипп Филиппович-ты попробуй на эту пенсию прожить... ... Гость, этот вопрос нужно задать нашему "любимому" Владимиру Владимировичу, у него с этими проблемами, проблем нет.
09:27:20 23-11-2024
Какие льготы у пенсионера? Раз в год не платить налог на недвижимость? И всё?
13:09:34 23-11-2024
Гость (09:27:20 23-11-2024) Какие льготы у пенсионера? Раз в год не платить налог на не... Щас при оплате ЖКХ банк не должен взимать комиссию, но только через оператора((
18:29:23 23-11-2024
Гость (13:09:34 23-11-2024) Щас при оплате ЖКХ банк не должен взимать комиссию, но тольк... Комиссию Сбер не берет, берет ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Ну да, онлайн.
15:35:09 23-11-2024
Ах, какие "огромные" льготы!!! Силуанов сказал:'Мы пенсионерам не доплачиваем пенсию где - то 10тыс.в месяц, но они льготами добирают". Вот кто может перечислить льгот на 10тыс.в месяц, это 120тыс.в год. Я вот никак не нахожу столько много льгот
18:32:20 23-11-2024
Гость (15:35:09 23-11-2024) Ах, какие "огромные" льготы!!! Силуанов сказал:'Мы пенсионер... Эт про масквичей. Проезд бесплатный.
20:22:51 23-11-2024
Гость (18:32:20 23-11-2024) Эт про масквичей. Проезд бесплатный.... Можно на метро наездить 10тыс в месяц?
15:21:30 24-11-2024
Модно-стильно-молодежно. Денег нет, вот вам qr код на память. Лучше, чем от мертвого осла уши.
15:32:52 24-11-2024
Модно-стильно-молодежно. Лучше, чем от мертвого осла уши.