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Минтруд предложил дать пенсионерам удостоверения с QR-кодом для льгот

Он будет дополнять обязательные реквизиты, которые имеются на бумажном носителе

23 ноября 2024, 08:07, ИА Амител

QR-коды / Фото: unsplash.com / Mitya Ivanov
QR-коды / Фото: unsplash.com / Mitya Ivanov

Минтруд России предлагает с 1 июля 2025 года дать возможность пенсионерам получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

QR-код будет дополнять обязательные реквизиты, которые имеются на бумажном носителе. С помощью приложения "Госуслуг" человек сможет предъявлять QR-код и подтверждать статус пенсионера в организациях, которые могут его считать.

При этом применение QR-кода является правом, а не обязанностью, как для граждан, так и для организаций. Подходы в последних выработают с учетом опыта пилотного проекта электронного удостоверения для многодетных семей.

пенсии Льготы

Комментарии 13

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Филипп Филиппович

08:13:17 23-11-2024

Кибер ошейник с каждым днем сжимается. Скоро, без QR-кода, ты не человек.

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Грыша

08:17:46 23-11-2024

Повышайте пенсии...

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Филипп Филиппович

08:45:28 23-11-2024

Грыша (08:17:46 23-11-2024) Повышайте пенсии... ... Грыша, доллар растет в цене, а это значит рублей становиться, как у дурака махорки, так что жди повышение пенсии.

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Гость

09:07:54 23-11-2024

Филипп Филиппович (08:45:28 23-11-2024) Грыша, доллар растет в цене, а это значит рублей становиться... Филипп Филиппович-ты попробуй на эту пенсию прожить...

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Гость

13:08:26 23-11-2024

Гость (09:07:54 23-11-2024) Филипп Филиппович-ты попробуй на эту пенсию прожить... ... Гость, этот вопрос нужно задать нашему "любимому" Владимиру Владимировичу, у него с этими проблемами, проблем нет.

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Гость

09:27:20 23-11-2024

Какие льготы у пенсионера? Раз в год не платить налог на недвижимость? И всё?

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Гость

13:09:34 23-11-2024

Гость (09:27:20 23-11-2024) Какие льготы у пенсионера? Раз в год не платить налог на не... Щас при оплате ЖКХ банк не должен взимать комиссию, но только через оператора((

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Гость

18:29:23 23-11-2024

Гость (13:09:34 23-11-2024) Щас при оплате ЖКХ банк не должен взимать комиссию, но тольк... Комиссию Сбер не берет, берет ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Ну да, онлайн.

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Гость

15:35:09 23-11-2024

Ах, какие "огромные" льготы!!! Силуанов сказал:'Мы пенсионерам не доплачиваем пенсию где - то 10тыс.в месяц, но они льготами добирают". Вот кто может перечислить льгот на 10тыс.в месяц, это 120тыс.в год. Я вот никак не нахожу столько много льгот

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Гость

18:32:20 23-11-2024

Гость (15:35:09 23-11-2024) Ах, какие "огромные" льготы!!! Силуанов сказал:'Мы пенсионер... Эт про масквичей. Проезд бесплатный.

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Гость

20:22:51 23-11-2024

Гость (18:32:20 23-11-2024) Эт про масквичей. Проезд бесплатный.... Можно на метро наездить 10тыс в месяц?

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Гость

15:21:30 24-11-2024

Модно-стильно-молодежно. Денег нет, вот вам qr код на память. Лучше, чем от мертвого осла уши.

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Гость

15:32:52 24-11-2024

Модно-стильно-молодежно. Лучше, чем от мертвого осла уши.

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