Минтруд предложил дать пенсионерам удостоверения с QR-кодом для льгот

Он будет дополнять обязательные реквизиты, которые имеются на бумажном носителе

23 ноября 2024, 08:07, ИА Амител

QR-коды / Фото: unsplash.com / Mitya Ivanov

Минтруд России предлагает с 1 июля 2025 года дать возможность пенсионерам получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

QR-код будет дополнять обязательные реквизиты, которые имеются на бумажном носителе. С помощью приложения "Госуслуг" человек сможет предъявлять QR-код и подтверждать статус пенсионера в организациях, которые могут его считать.

При этом применение QR-кода является правом, а не обязанностью, как для граждан, так и для организаций. Подходы в последних выработают с учетом опыта пилотного проекта электронного удостоверения для многодетных семей.