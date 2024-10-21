Он соберет в себя все необходимое для этой категории россиян

21 октября 2024, 17:00, ИА Амител

Многодетная семья / Фото: unsplash.com / Go to National Cancer Institute's profile National Cancer Institute

На портале госуслуг появился сервис "Жизненная ситуация" для многодетных семей. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что в сервисе собраны все услуги, которые необходимы многодетным семьям. Они будут оказываться комплексно по принципу "жизненной ситуации".

В частности, уже сейчас можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Им можно воспользоваться для приобретения карты лояльности в некоторых торговых сетях, а в будущем сервис планируется расширить: появится возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребенка, а также ежемесячную социальную выплату на детей.

Также россияне смогут получить социальную выплату для обеспечения детей школьной и спортивной формой и ежемесячные денежные выплаты на проезд. Их можно получить без дополнительных визитов в социальные службы или запросов.

Кроме того, власти расширят перечень льгот, которые многодетные семьи смогут получить по электронному удостоверению. Для этого будет достаточно показать QR-код. Как отметил Григоренко, его основное преимущество – удобство получения услуг "просто по нажатию кнопки".

"И его сложно потерять, потому что удостоверение в цифровом виде находится внутри мобильного телефона", – добавил он.

Сама программа по применению QR-кода для подтверждения многодетности семьи стала использоваться в предоставлении льгот на посещение музеев. В будущем ее расширят на театры, зоопарки и прочее.