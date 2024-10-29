Минтруд предложил облегчить военным получение пенсии

Корректировки касаются сроков назначения, правил выплаты и наследования пенсий

29 октября 2024, 13:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Минтруд предложил внести несколько корректировок в части сроков назначения, выплаты и наследования пенсий военнослужащих и добровольцев, сообщает РБК.

Законопроект предлагает назначать военнослужащим пенсию по инвалидности вследствие военной травмы со дня ее установления. Это возможно при обращении за пенсией в течение года с момента установления инвалидности, а при превышении срока – с первого числа месяца, в котором произошло обращение. Похожие правила предлагают ввести для назначения пенсий по потере кормильца для нетрудоспособных членов семьи военнослужащего. Они должны обратиться за выплатой не позднее чем через год со дня его смерти.

Также планируют упростить правила наследования пенсионных накоплений для правопреемников участников специальной военной операции. Минтруд вышел с инициативой предусмотреть особый порядок обращения за выплатами, без учета шестимесячного срока.

Гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях, пенсии по инвалидности будут назначать автоматически. Статус гражданина, пребывавшего в добровольческих формированиях, и сведения о его признании инвалидом содержатся в информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Таким образом, у СФР есть инструменты для беззаявительного назначения выплат.