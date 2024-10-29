До глобального повышения еще рано, но некоторые категории пенсионеров получат прибавку

29 октября 2024, 06:45, ИА Амител

Российские рубли / Источник фото: amic.ru

С ноября сразу несколько категорий российских пенсионеров начнут получать пенсию в повышенном размере. Это не глобальная индексация: для получения прибавки нужно соблюсти определенные условия.

О том, кому повысят пенсию с 1 ноября 2024 года, – в материале amic.ru.

1 Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет Пенсионеры, достигшие 80-летия, начинают получать фиксированную пенсионную выплату (входит в структуру пенсии) в удвоенном размере. Сейчас эта выплата составляет 8134 рубля 88 копеек. Такой и будет прибавка у тех, кому в октябре исполнилось 80 лет. Уже с ноября они начнут получать повышенную пенсию.

2 Пенсионеры, оформившие инвалидность Точно так же удвоят фиксированную выплату и пенсионерам, которые оформили инвалидность I группы в октябре. С ноября их пенсия тоже увеличится на 8134,88 рубля. Никаких подтверждающих документов не нужно – пенсию увеличат автоматически. При этом важно помнить, что фиксированную выплату могут удвоить только один раз. Если пенсионеру уже исполнилось 80 лет, при получении группы инвалидности повышения не будет.

3 Пенсионеры, уволившиеся с работы Напомним, работающим пенсионерам пенсию не индексируют. Индексацию для этой категории вернут, но лишь с 1 января 2025 года. А пока те, кто продолжает трудовую деятельность, могут рассчитывать лишь на небольшой пересчет (около 300 рублей). Но если пенсионер увольняется, ему возвращают все положенные индексации. Поэтому пенсионеры, которые ушли с работы в октябре, уже с ноября получат повышенную пенсию.