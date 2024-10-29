Кому в России повысят пенсии с 1 ноября 2024 года?
До глобального повышения еще рано, но некоторые категории пенсионеров получат прибавку
29 октября 2024, 06:45, ИА Амител
Российские рубли / Источник фото: amic.ru
С ноября сразу несколько категорий российских пенсионеров начнут получать пенсию в повышенном размере. Это не глобальная индексация: для получения прибавки нужно соблюсти определенные условия.
О том, кому повысят пенсию с 1 ноября 2024 года, – в материале amic.ru.
1
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет
Пенсионеры, достигшие 80-летия, начинают получать фиксированную пенсионную выплату (входит в структуру пенсии) в удвоенном размере. Сейчас эта выплата составляет 8134 рубля 88 копеек.
Такой и будет прибавка у тех, кому в октябре исполнилось 80 лет. Уже с ноября они начнут получать повышенную пенсию.
2
Пенсионеры, оформившие инвалидность
Точно так же удвоят фиксированную выплату и пенсионерам, которые оформили инвалидность I группы в октябре. С ноября их пенсия тоже увеличится на 8134,88 рубля. Никаких подтверждающих документов не нужно – пенсию увеличат автоматически.
При этом важно помнить, что фиксированную выплату могут удвоить только один раз. Если пенсионеру уже исполнилось 80 лет, при получении группы инвалидности повышения не будет.
3
Пенсионеры, уволившиеся с работы
Напомним, работающим пенсионерам пенсию не индексируют. Индексацию для этой категории вернут, но лишь с 1 января 2025 года. А пока те, кто продолжает трудовую деятельность, могут рассчитывать лишь на небольшой пересчет (около 300 рублей).
Но если пенсионер увольняется, ему возвращают все положенные индексации. Поэтому пенсионеры, которые ушли с работы в октябре, уже с ноября получат повышенную пенсию.
4
Бывшие шахтеры и летчики
Прибавку также получат пенсионеры, которые трудились в гражданской авиации и угольной промышленности. Напомним, их пенсию пересчитывают четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. При этом в каждом случае размер надбавки рассчитывают индивидуально: все зависит от стажа и среднемесячного заработка.
09:51:22 29-10-2024
Да не нужно уже им, а вот подрастающему поколению - не помешает! и деткам малым! Да и пенсионерам - кому до 80 -куда нужнее доплаты, чем тем, кому после 80! Но видимо, надбавки из соображений - "кого меньше, тому и надо"! - примитивная арифметика
11:25:01 29-10-2024
Повышение копеечное, но мозг теперь проедят этим повышением, каждый день в новостях будут долбить эту новость полгода.)))