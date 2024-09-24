В Барнауле карьерный рост приводит женщин к разводу чаще, чем мужчин
При этом женщины чаще себя называют инициаторами развода
24 сентября 2024, 10:22, ИА Амител
В Барнауле после повышения на работе женщины-руководители разводятся чаще, чем управленцы-мужчины, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"40% руководителей расторгали официальный брак. Причем мужчины рассказывают о таких случаях немного чаще женщин (43 и 36% соответственно)", – говорится в исследовании.
Женщины чаще себя называют инициаторами развода (54%), мужчины же говорили, что это было общее решение (36%). Также женщины чаще разводятся после повышения: 27% против 17%.
Опрос проведен с 19 августа по 20 сентября среди директоров и руководителей, состоявших в официальном браке, из Алтайского края.
10:26:41 24-09-2024
Из рассказа стало ясно что зря бабам вольную подписали
10:52:14 24-09-2024
Ушла в тираж, не жалко!
11:19:07 24-09-2024
Видимо, это истории, когда жена развивается и продвигается по жизни, а муженёк либо в танки играет, либо на диване пиво сосёт.
11:46:56 24-09-2024
Когда современная женщина начинает ощущать превосходство в части зарплаты, начинает унижать мужа. Это рассказывают все женатые друзья. Прошлые заслуги, когда муж зарабатывал больше, совсем не учитываются.
Наивно полагать, что созданная текущая экономическая ситуация в стране способствует тому, что доходы начнут расти, в том числе и у мужчин.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что браки создаются не по любви, а исключительно из финансовых соображений сторон. И танки и пиво тут ни причём.
12:23:30 24-09-2024
Гость (11:46:56 24-09-2024) исключительно из финансовых соображений стороня бы сказал одной стороны.
12:33:17 24-09-2024
Гость (11:46:56 24-09-2024) Когда современная женщина начинает ощущать превосходство в ч... Прошлые заслуги не считаются заслугами в принципе. Это твоя естественная обязанность - приносить в дом деньги, а моя - решать сколько их мне, ой, то есть нашей семье, требуется, как именно и на что их тратить. Просто потому что яжежженщина и яжежмать.
Как-то так примерно, а вы тут про какую-то любовь. ))
12:27:19 24-09-2024
Если женщина разводится как только получает финансовую независимость, то значит этот брак уже давно хромал на обе ноги
13:49:30 24-09-2024
Жительница Барнео (12:27:19 24-09-2024) Если женщина разводится как только получает финансовую незав... Что же мешает женщине развестись до получения финансовой независимости? Может быть меркантильность? Странно, мужчины вас содержат в любых состояниях, а вы как только получили финансовую стабильность разрываете связи. А если независимость иссякнет? Обратно?
Да, и в последнее время женщин интересует только кошелек мужчины и не более того. Думают, как бы потеплее и повыше на шею сесть
14:02:50 24-09-2024
Гость (13:49:30 24-09-2024) Что же мешает женщине развестись до получения финансовой нез... Мужчина содержит? То-то полно откровений от таких "содержателей", что женщина должна сама заработать себе на декрет, сама содержать ребенка, покупать продукты и т.д., а он никому ничего не обязан. И при этом женщина, как правило, еще и всю домашнюю работу на себе везет. Ну и про любые состояния повеселило. Как правило, мужчина валит в закат и от больного ребенка, и уж тем более от больной жены.
14:17:50 24-09-2024
Гость (14:02:50 24-09-2024) Мужчина содержит? То-то полно откровений от таких "содержате... Просто, лично тебе, не повезло с мужем... Не кидайся, как злобная шавка, на всех мужиков. Глядишь и тебя кто нибудь приголубит.
15:28:09 24-09-2024
Гость (14:17:50 24-09-2024) Просто, лично тебе, не повезло с мужем... Не кидайся, как зл... Может это комментирующим мужикам не повезло с женами? А оскорблять женщину, которая написала то, что думает это говорит о твоей никчемности. А я с ней согласна.
14:21:14 24-09-2024
Гость (14:02:50 24-09-2024) Мужчина содержит? То-то полно откровений от таких "содержате... Браво!Ё Бис! На сцене хранительница откровений от таких "содержателей", веселушка, она же яжжена и яжмать...
Уважаемая, ваш выбор мужчины зависит только от вас самих.
Есть много нормальных парней, которые хотят и жену и детей и в целом семью, только вы на таких не смотрите. Они нормальные, и вам не подходят - нос воротите. А потом, когда уже "слез тефлон" на любого согласитесь
15:02:54 24-09-2024
Гость (14:21:14 24-09-2024) Браво!Ё Бис! На сцене хранительница откровений от таких "сод... Равно как и ваш выбор женщины. Ну это же работает в обе стороны, правда ведь?) Вы сами выбираете себе не домашнюю девочку, которая шьет, готовит и сидит дома, а красавицу, которой подавай выходы в свет и поездки за границу. Так что баш на баш - вы ей содержание, она вам красоту) Меркантильны оба, так не жалуйтесь)
15:21:14 24-09-2024
Гость (15:02:54 24-09-2024) Равно как и ваш выбор женщины. Ну это же работает в обе стор... Уж поверьте, выбираю домашнюю и для семьи и жизни. С такой можно и на море и за границу и в свет. Желательно, чтобы читала книги ещё. Словарный запас и умение говорить - как бы важный атрибут в повседневной жизни.
А ваша красота понятие абстрактное. В молодости красота есть, а потом это не так уже важно и нужно.
Я человека выбираю, а не красивую пустышку
15:48:03 24-09-2024
Гость (15:21:14 24-09-2024) Уж поверьте, выбираю домашнюю и для семьи и жизни. С такой м... Не поверю. Рано или поздно она будет "яжженой" и "яжмамкой" для вас, как и все остальные. Вопрос времени. Если мужчина лезет в гардероб за пальто своей избранницы, расталкивая других женщин, то от такого надо бежать сломя голову. Не бывает так, чтобы человек по отношению к одним был гуаном, а по отношению к другим - лапочкой. Просто он еще не расчехлился) Так что кого бы вы ни выбирали, увы ей.
15:58:31 24-09-2024
Гость (15:21:14 24-09-2024) Уж поверьте, выбираю домашнюю и для семьи и жизни. С такой м... И еще к слову - вы ничего не сказали об общности интересов, о том, что вам должно быть хорошо вместе, о взаимопонимании и поддержке. О желании вместе работать над взаимоотношениями. Зато выкатили список качеств, которыми должна обладать ваша избранница, чтобы вам с нею было удобно. Отлично, чо. Ни разу не потребительский подход.
14:44:54 24-09-2024
Жительница Барнео (12:27:19 24-09-2024) Если женщина разводится как только получает финансовую незав... Не совсем так. Это значит что изначально брак воспринимался как временный. Иными словами, у женщины был свой отдельный план на жизнь, и мужчина в этом ее плане фигурировал лишь как "попутка" из пункта А в пункт Б. Пока мужчина ее "везет" в нужном ей направлении - норм, как только колесо проколол или свернуть решил - досвидос, пройдусь пешком пока не поймаю следующую попутку. Заурядное потребительство.
15:04:27 24-09-2024
Гость (14:44:54 24-09-2024) Не совсем так. Это значит что изначально брак воспринимался ... Короче переобулась, сидя на шее. И вновь свободная касса...
А могла бы любить своего мужа, варить борщи да пироги печь
15:09:54 24-09-2024
Гость (14:17:50 24-09-2024) Просто, лично тебе, не повезло с мужем... Не кидайся, как зл... Ну... вы прямо пропагандируете, я смотрю. Поаккуратнее, а то ведь и сесть можно. И да, мне как-то пришлось работать с семьями с больными детьми. Угадайте с одного раза, какой процент там был без пап. Женщина тащит больного ребенка, а он что, нашел себе другую семью и нигде ему не жмет. Кстати, как-то был сбор на больного ребенка. Так вот там папа не ушел, более того, лежал с этим ребенком в больнице, пока мама была дома с другими детьми. Папа был представлен героем. Хотя казалось бы - у ребенка два родителя с одинаковыми обязанностями, он просто выполнял свою их часть. Ну и да, тот папа был баптистом.
15:21:42 24-09-2024
Гость (15:09:54 24-09-2024) Ну... вы прямо пропагандируете, я смотрю. Поаккуратнее, а то... И что же я пропагандирую? То, что вам с мужем не повезло? Или то, что не надо на всех мужиков свои обиды кидать? Так это факты из вашей писанины выходящие. И кстати, по какой статье вы меня посадить попытаетесь? Мне для себя. Чисто поржать.
15:42:59 24-09-2024
Гость (15:21:42 24-09-2024) И что же я пропагандирую? То, что вам с мужем не повезло? Ил... Меланхолично... Вы мужа кому предлагаете? Никнейму в интернете, где непонятно, кто есть кто? Вы так свято уверены, что я женщина? А ржать можно долго, особенно после недавнего приговора двум парням, которых якобы кто-то увидел в окне их собственной квартиры. Мне-то плевать, что вы пишете, мне тоже чисто поржать. Но даже тут есть люди, которые в ответ на "дурак" начинают орать, что вы дураком волонтера СВО назвали и вас надо посадить. И да, поверьте, ставить диагнозы по аватарке - не самая лучшая идея. Вы бы еще актера с его персонажем отождествили.
15:51:33 24-09-2024
Гость (15:42:59 24-09-2024) Меланхолично... Вы мужа кому предлагаете? Никнейму в интерне... Гость, это никнейм? И какая у вас аватарка? Кружок с треугольными "пикселями"? Так он, кружок, меняется каждые несколько дней. А мужа я никому не предлагаю. Я не сваха. Я просто рад за мужика, что он больше не с вами. Такой груз с плеч скинул. Сейчас сидит и радуется.
16:18:12 24-09-2024
Гость (15:51:33 24-09-2024) Гость, это никнейм? И какая у вас аватарка? Кружок с треугол... Еще раз, медленно и по буквам - делать выводы на основании писанины в интернете - дело дохлое. Выражение "диагноз по аватарке" как раз и означает, что вы ведетесь на то, что может совершенно не соответствовать реальности. Но вы с упорством, достойным лучшего применения, радуетесь за какого-то мифического мужика. Не, если вам так нравится, то велкам. Гость, кстати, ничем не лучше и не хуже чего-то еще. Все равно тут регистрации нет, так смысл стараться и руками каждый раз что-то набивать?
15:15:18 24-09-2024
мне мой бывший сотоварищ напарник когда его повысили до начальника производства при встрече в коридоре руку не подал когда я пытался поздороваться. Он сказал видишь ли Васек мы теперь в разных категориях служащих состоим. Я в руководстве а ты в работягах. Сам понимаешь что мы с тобой не товарищи теперь, кто ты и кто я! И пошел дальше по делам. Женщины точно также воспринимают повышение. Новый уровень достатка, новое окружение и будующий новый муж из нового окружения. А старого на свалку. Это - наследие западной морали. Если придется она точно также и Родину продаст глазом не моргнув
16:04:54 24-09-2024
а разве редкость - когда муж работает и зарабатывает а жена ведет хозяйство или работает но зарабатывает меньше, но при этом муж абьюзер, деспот и тиран кухонный? Ведь часто и такое бывает. Когда мужчина, добившийся определенных высот не считает жену человеком вообще. Да и в вытянутых трениках на диване - даже если и зарабатывает мало - тоже бывает и бьют жен, уже для самоутверждения. Мужик обмельчал. если женщина добилась определенных высот - она умная женщина. И поэтому выводит жирное пятно с дивана. Мужики и разводятся реже - потому что им привычно уже жить в комфорте и менять ничего не хотят. Женщины же разводятся - когда понимают что могут и сами себя обеспечить, и муж для этого ей не нужен. Тем более в каждой семье разная ситуация - может и обижал жену , вот как раз и мотивация, выбраться из под его гнета и уйти... А про меркантильность говорят неуверенные, не достигшие в этой жизни ничего мужчины, которым мамочка внушила что он красавчик.