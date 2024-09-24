В Барнауле карьерный рост приводит женщин к разводу чаще, чем мужчин

При этом женщины чаще себя называют инициаторами развода

24 сентября 2024, 10:22, ИА Амител

Обручальное кольцо / Фото: unsplashc.om

В Барнауле после повышения на работе женщины-руководители разводятся чаще, чем управленцы-мужчины, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"40% руководителей расторгали официальный брак. Причем мужчины рассказывают о таких случаях немного чаще женщин (43 и 36% соответственно)", – говорится в исследовании.

Женщины чаще себя называют инициаторами развода (54%), мужчины же говорили, что это было общее решение (36%). Также женщины чаще разводятся после повышения: 27% против 17%.

Опрос проведен с 19 августа по 20 сентября среди директоров и руководителей, состоявших в официальном браке, из Алтайского края.