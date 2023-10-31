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Минус одно трамвайное кольцо. Как идут работы на путепроводе на Новом рынке

До окончания всех работ остается месяц

31 октября 2023, 07:01, ИА Амител

Рабочие на минувших выходных демонтировали временное трамвайное кольцо в районе Дома быта на Новом рынке. Также тут уже приступили к обустройству подъезда к путепроводу. В ближайшее время начнется разбор второго разворотного кольца возле ТЦ "Пионер". Как ранее писал amic.ru, чтобы сохранить транспортную доступность проспекта Красноармейского и Нового рынка, будет организован автобусный маршрут № 99. Он будет курсировать от остановки "Площадь Спартака", далее – по проспектам Красноармейскому, Строителей, Ленина до остановки "Новый рынок".

На первом и втором пролетах большого путепровода завершено бетонирование монолитных плит. Далее дорожники приступят к гидроизоляции на данном участке моста, на третьем пролете эти работы уже ведутся, после чего начнется устройство трамвайных путей, пишет Telegram-канал "Мост".

В течение месяца ООО "Барнаульское ДСУ № 4" должно закончить все работы и обеспечить движение транспорта по мосту.

Барнаул фоторепортажи Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 15

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Гость

08:07:00 31-10-2023

Давайте,ребята,поднажмём.

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Гость

08:10:38 31-10-2023

Какой месяц до конца освоения бюджета моста ??? Ноябрь уже завтра ...

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ветеран

08:28:54 31-10-2023

Гость (08:10:38 31-10-2023) Какой месяц до конца освоения бюджета моста ??? Ноябрь уже з... запускают уже, 30 ноября

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Гость

08:45:45 31-10-2023

Гость (08:10:38 31-10-2023) Какой месяц до конца освоения бюджета моста ??? Ноябрь уже з... Ну только 1-е число. А до конца еще целый месяц.

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Барнаульский

09:34:30 31-10-2023

Осень дала все козыри для завершения, снег и мороз только неделю в октябре, будем посмотреть....

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Гость

09:38:18 31-10-2023

Как раз подходящая погода для укладки асфальта настала. Всё идёт по плану

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Гость

12:23:00 31-10-2023

Гость (09:38:18 31-10-2023) Как раз подходящая погода для укладки асфальта настала. Всё ... Да и бетону нужно время,чтобы набрать прочность. А по нему через месяц поедут. Делаем прогнозы: как скоро ДСУ объявит себя банкротом,чтобы через год не отвечать за результат?

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Гость

13:42:56 31-10-2023

Гость (12:23:00 31-10-2023) Да и бетону нужно время,чтобы набрать прочность. А по нему ч... Да, вы правы! Только через 114 дней бетон при 0 гр. наберет 100% прочность. Почти 4 месяца. Эта информация, вероятно, послужит ответом на вопрос про ситуацию: почему треснул фундамент, залитый поздней осенью. Даже если температура грунта будет +5 гр., то бетон наберет 100% прочность только спустя 63 дня. Как-то это не сходится с сроком окончания работ, может я и ошибаюсь, но нас так учили во времена СССР.

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Гость

15:47:25 31-10-2023

Гость (13:42:56 31-10-2023) Да, вы правы! Только через 114 дней бетон при 0 гр. наберет ... Вы вероятно не в курсе марок бетонов, которые применяются при строительстве мостов. Постить откровенную чушь конечно легче.

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Гость

16:04:25 31-10-2023

Гость (15:47:25 31-10-2023) Вы вероятно не в курсе марок бетонов, которые применяются пр... Не пишите ерунду! Я принимал участие в строительстве нескольких мостов в Новосибирске, в том числе и Бугринского моста. Некоторые марки бетона с добавками могут застывать несколько несколько быстрее, но полную прочность бетон сможет набрать только с соблюдением полных сроков и это особо касается мостовых сооружений.

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Гость

16:36:26 31-10-2023

Гость (16:04:25 31-10-2023) Не пишите ерунду! Я принимал участие в строительстве несколь... Даже с цементом 900? Его под водой используют.

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Я

13:29:09 31-10-2023

Нельзя быть гостю таким злобным, попробуйте выйти сами и помогите раз так переживаете, легко в тепле с дивана капризничать. В проекте все заложено бетон будет прочность набирать согласно проекта, не радуйтесь. Не злорадствует, ДСУ не разорится

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Гость

14:44:48 31-10-2023

молодцы парни. делают свое дело. .......лает , караван идет

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Гость

18:48:46 31-10-2023

Деньги все разворовали вот и затянули объект, в следующем году переделывать будут эту залепуху.

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Константин

12:26:50 01-11-2023

Посмотрите ролики про строительство мостов в Китае, вы будете в шоке, больше тысячи в год!!! В России же это в первую очередь золотая жила для чиновников всех уровней, как пример можно вспомнить закупку МРТ для АЛТ.края в 2010-2011г.!!!! Срывали тендер подгоняя под конкретную фирму, а люди не могли сделать жизненно важные снимки!!! Всё технологические оправдания связаны с затягиванием сроков, горожане не слепые и часто высмеивали проведение работ, делая снимки и снимая видео с места. А потом как всегда всё заканчивается в авральном режиме уже без оглядки на технологию....!!! Всем добра!

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