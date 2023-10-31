Минус одно трамвайное кольцо. Как идут работы на путепроводе на Новом рынке
До окончания всех работ остается месяц
31 октября 2023, 07:01, ИА Амител
Рабочие на минувших выходных демонтировали временное трамвайное кольцо в районе Дома быта на Новом рынке. Также тут уже приступили к обустройству подъезда к путепроводу. В ближайшее время начнется разбор второго разворотного кольца возле ТЦ "Пионер". Как ранее писал amic.ru, чтобы сохранить транспортную доступность проспекта Красноармейского и Нового рынка, будет организован автобусный маршрут № 99. Он будет курсировать от остановки "Площадь Спартака", далее – по проспектам Красноармейскому, Строителей, Ленина до остановки "Новый рынок".
На первом и втором пролетах большого путепровода завершено бетонирование монолитных плит. Далее дорожники приступят к гидроизоляции на данном участке моста, на третьем пролете эти работы уже ведутся, после чего начнется устройство трамвайных путей, пишет Telegram-канал "Мост".
В течение месяца ООО "Барнаульское ДСУ № 4" должно закончить все работы и обеспечить движение транспорта по мосту.
08:07:00 31-10-2023
Давайте,ребята,поднажмём.
08:10:38 31-10-2023
Какой месяц до конца освоения бюджета моста ??? Ноябрь уже завтра ...
08:28:54 31-10-2023
Гость (08:10:38 31-10-2023) Какой месяц до конца освоения бюджета моста ??? Ноябрь уже з... запускают уже, 30 ноября
08:45:45 31-10-2023
Гость (08:10:38 31-10-2023) Какой месяц до конца освоения бюджета моста ??? Ноябрь уже з... Ну только 1-е число. А до конца еще целый месяц.
09:34:30 31-10-2023
Осень дала все козыри для завершения, снег и мороз только неделю в октябре, будем посмотреть....
09:38:18 31-10-2023
Как раз подходящая погода для укладки асфальта настала. Всё идёт по плану
12:23:00 31-10-2023
Гость (09:38:18 31-10-2023) Как раз подходящая погода для укладки асфальта настала. Всё ... Да и бетону нужно время,чтобы набрать прочность. А по нему через месяц поедут. Делаем прогнозы: как скоро ДСУ объявит себя банкротом,чтобы через год не отвечать за результат?
13:42:56 31-10-2023
Гость (12:23:00 31-10-2023) Да и бетону нужно время,чтобы набрать прочность. А по нему ч... Да, вы правы! Только через 114 дней бетон при 0 гр. наберет 100% прочность. Почти 4 месяца. Эта информация, вероятно, послужит ответом на вопрос про ситуацию: почему треснул фундамент, залитый поздней осенью. Даже если температура грунта будет +5 гр., то бетон наберет 100% прочность только спустя 63 дня. Как-то это не сходится с сроком окончания работ, может я и ошибаюсь, но нас так учили во времена СССР.
15:47:25 31-10-2023
Гость (13:42:56 31-10-2023) Да, вы правы! Только через 114 дней бетон при 0 гр. наберет ... Вы вероятно не в курсе марок бетонов, которые применяются при строительстве мостов. Постить откровенную чушь конечно легче.
16:04:25 31-10-2023
Гость (15:47:25 31-10-2023) Вы вероятно не в курсе марок бетонов, которые применяются пр... Не пишите ерунду! Я принимал участие в строительстве нескольких мостов в Новосибирске, в том числе и Бугринского моста. Некоторые марки бетона с добавками могут застывать несколько несколько быстрее, но полную прочность бетон сможет набрать только с соблюдением полных сроков и это особо касается мостовых сооружений.
16:36:26 31-10-2023
Гость (16:04:25 31-10-2023) Не пишите ерунду! Я принимал участие в строительстве несколь... Даже с цементом 900? Его под водой используют.
13:29:09 31-10-2023
Нельзя быть гостю таким злобным, попробуйте выйти сами и помогите раз так переживаете, легко в тепле с дивана капризничать. В проекте все заложено бетон будет прочность набирать согласно проекта, не радуйтесь. Не злорадствует, ДСУ не разорится
14:44:48 31-10-2023
молодцы парни. делают свое дело. .......лает , караван идет
18:48:46 31-10-2023
Деньги все разворовали вот и затянули объект, в следующем году переделывать будут эту залепуху.
12:26:50 01-11-2023
Посмотрите ролики про строительство мостов в Китае, вы будете в шоке, больше тысячи в год!!! В России же это в первую очередь золотая жила для чиновников всех уровней, как пример можно вспомнить закупку МРТ для АЛТ.края в 2010-2011г.!!!! Срывали тендер подгоняя под конкретную фирму, а люди не могли сделать жизненно важные снимки!!! Всё технологические оправдания связаны с затягиванием сроков, горожане не слепые и часто высмеивали проведение работ, делая снимки и снимая видео с места. А потом как всегда всё заканчивается в авральном режиме уже без оглядки на технологию....!!! Всем добра!