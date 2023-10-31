Минус одно трамвайное кольцо. Как идут работы на путепроводе на Новом рынке

До окончания всех работ остается месяц

31 октября 2023, 07:01, ИА Амител





























































Демонтаж временного трамвайного кольца / Фото: amic.ru

Рабочие на минувших выходных демонтировали временное трамвайное кольцо в районе Дома быта на Новом рынке. Также тут уже приступили к обустройству подъезда к путепроводу. В ближайшее время начнется разбор второго разворотного кольца возле ТЦ "Пионер". Как ранее писал amic.ru, чтобы сохранить транспортную доступность проспекта Красноармейского и Нового рынка, будет организован автобусный маршрут № 99. Он будет курсировать от остановки "Площадь Спартака", далее – по проспектам Красноармейскому, Строителей, Ленина до остановки "Новый рынок".

На первом и втором пролетах большого путепровода завершено бетонирование монолитных плит. Далее дорожники приступят к гидроизоляции на данном участке моста, на третьем пролете эти работы уже ведутся, после чего начнется устройство трамвайных путей, пишет Telegram-канал "Мост".

В течение месяца ООО "Барнаульское ДСУ № 4" должно закончить все работы и обеспечить движение транспорта по мосту.