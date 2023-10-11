Из-за разбора кольца в Барнауле не будет ходить часть трамваев. Как теперь ездить?

Власти краевой столицы введут новый маршрут № 99, чтобы возить пассажиров

11 октября 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: сайт Барнаула

Из-за разбора кольца у ТРЦ "Пионер" в Барнауле временно не будут ходить трамваи в этой части города. Это произойдет в ноябре, чтобы завершить работы по реконструкции путепровода, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула. Для того чтобы пассажиры могли доезжать до Нового рынка, власти создадут новый маршрут – № 99.

Когда начнут разбирать кольцо?

В ближайшие несколько недель. Как пояснил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, на время разбора разворотного кольца со стороны ТЦ "Пионер" будет остановлено движение трамваев в этой точке города.

И как тогда ездить до Нового рынка?

Чтобы сохранить транспортную доступность проспекта Красноармейского и остановочного пункта "Новый рынок", планируется организовать автобусный маршрут № 99. Его схема и график работы уже утверждены на комиссии по организации пассажирских перевозок. В том числе предусмотрены необходимые финансовые средства. Маршрут № 99 будет курсировать от остановки "Площадь Спартака", далее – по проспектам Красноармейскому, Строителей, Ленина до остановки "Новый рынок". На линии планируется организовать работу автобусов большого класса с 06:00 часов до 21:00 с интервалом движения девять минут.

Введут ли пересадочный проездной для удобства пассажиров?

Да. На маршруте будет действовать пересадочный проездной билет, с помощью которого можно бесплатно пересесть на электротранспорт на остановках "Дом быта" и "Ул. Анатолия".

А когда завершится ремонт путепровода?

В конце ноября, согласно графику. Как сообщает пресс-служба мэрии, в ноябре будет выполняться устройство барьерного ограждения, частичное асфальтирование и укладка рельсов на большом путепроводе, подключение трамвайной сети. Кстати, на первом и втором пролетах большого путепровода строители завершили бетонирование участка, где будут укладываться трамвайные пути.

На реконструкцию объекта направили более 2,2 миллиарда рублей.