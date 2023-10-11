Из-за разбора кольца в Барнауле не будет ходить часть трамваев. Как теперь ездить?
Власти краевой столицы введут новый маршрут № 99, чтобы возить пассажиров
11 октября 2023, 17:40, ИА Амител
Из-за разбора кольца у ТРЦ "Пионер" в Барнауле временно не будут ходить трамваи в этой части города. Это произойдет в ноябре, чтобы завершить работы по реконструкции путепровода, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула. Для того чтобы пассажиры могли доезжать до Нового рынка, власти создадут новый маршрут – № 99.
Когда начнут разбирать кольцо?
В ближайшие несколько недель. Как пояснил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, на время разбора разворотного кольца со стороны ТЦ "Пионер" будет остановлено движение трамваев в этой точке города.
И как тогда ездить до Нового рынка?
Чтобы сохранить транспортную доступность проспекта Красноармейского и остановочного пункта "Новый рынок", планируется организовать автобусный маршрут № 99. Его схема и график работы уже утверждены на комиссии по организации пассажирских перевозок. В том числе предусмотрены необходимые финансовые средства. Маршрут № 99 будет курсировать от остановки "Площадь Спартака", далее – по проспектам Красноармейскому, Строителей, Ленина до остановки "Новый рынок". На линии планируется организовать работу автобусов большого класса с 06:00 часов до 21:00 с интервалом движения девять минут.
Введут ли пересадочный проездной для удобства пассажиров?
Да. На маршруте будет действовать пересадочный проездной билет, с помощью которого можно бесплатно пересесть на электротранспорт на остановках "Дом быта" и "Ул. Анатолия".
А когда завершится ремонт путепровода?
В конце ноября, согласно графику. Как сообщает пресс-служба мэрии, в ноябре будет выполняться устройство барьерного ограждения, частичное асфальтирование и укладка рельсов на большом путепроводе, подключение трамвайной сети. Кстати, на первом и втором пролетах большого путепровода строители завершили бетонирование участка, где будут укладываться трамвайные пути.
На реконструкцию объекта направили более 2,2 миллиарда рублей.
21:46:48 11-10-2023
Если бы работали в 2 смены 24\7,то быстрее бы закончили. а то днем мало народу как черепахи.
21:47:08 11-10-2023
а ночью дебилы спят
06:37:18 12-10-2023
Завершение строительства понятно, в ноябре 23. А когда откроют движение для автомобильного транспорта и когда откроют движение для трамваев?
08:14:18 12-10-2023
"На реконструкцию объекта направили более 2,2 миллиарда рублей." А где еще 1,2 млд? На ремонт путепровода выделяли же 3,3 млд. кредита!?
12:20:10 12-10-2023
как выбирают рондомно номера для маршрутов? почему 99? 666 красиво)))
22:38:29 31-10-2023
Такое ощущение, что местная власть вообще не одупляет, куда и зачем ездят люди на общественном транспорте. Объясняю: я чуть-чуть краевая власть и мне надо на Красноармейский проспект каждое утро попадать в район ул. Крупской. С пересечения пр-кта Ленина и ул. Северо-Западной попасть крайне затруднительно, т.к. маршрут № 57 ходит раз в 10 минут в лучшем случае, 60-е "газельки" забиты к этому времени уже по форточки. В чём смысл вашего 99-го маршрута? Трамваи не могли просто проехать, а с автобусами, вы полагаете, такая же беда может случиться?