Минусовые температуры и мокрый снег ожидаются в Алтайском крае 27 октября

Также в регионе будет сильный ветер

27 октября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Холодная погода установится в Алтайском крае 27 октября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в этот день составит -1...+4 градуса. При этом местами выпадет небольшой снег, в том числе мокрый. На дорогах будет скользко, а где-то даже появится снежный покров. Ветер подует западный, 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле термометры покажут -1...+1 градус. Преимущественно без осадков, а скорость ветра составит до 14 м/с.

Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Алтайском крае ожидается аномально теплая погода.