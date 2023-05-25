Минувшей ночью Крым атаковали беспилотники
Часть дронов сбили ПВО, ещё часть — заглушили и посадили с помощью средств РЭБ
25 мая 2023, 12:52, ИА Амител
В разных районах Крыма за прошедшую ночь заглушили и сбили шесть беспилотников. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.
По его словам, часть дронов сбили системами противовоздушной обороны, ещё часть заглушили и посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
В результате украинской атаки никто не пострадал. Аксёнов также призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.
Отметим, что в ночь на четверг, 25 мая, беспилотники также атаковали Севастополь. Как рассказывал губернатор Михаил Развожаев, силы Черноморского флота из стрелкового оружия сбили два дрона, ещё несколько устройств заглушили с помощью РЭБ.
14:36:54 25-05-2023
заглушили и посадили с помощью средств РЭБ --- хорошая новость, если правда