Минувшей ночью Крым атаковали беспилотники

Часть дронов сбили ПВО, ещё часть — заглушили и посадили с помощью средств РЭБ

25 мая 2023, 12:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В разных районах Крыма за прошедшую ночь заглушили и сбили шесть беспилотников. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.

По его словам, часть дронов сбили системами противовоздушной обороны, ещё часть заглушили и посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В результате украинской атаки никто не пострадал. Аксёнов также призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

Отметим, что в ночь на четверг, 25 мая, беспилотники также атаковали Севастополь. Как рассказывал губернатор Михаил Развожаев, силы Черноморского флота из стрелкового оружия сбили два дрона, ещё несколько устройств заглушили с помощью РЭБ.