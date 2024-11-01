СМИ: в Турции планируют принять закон об иноагентах

Наказание за нарушение закона составит до семи лет тюремного заключения

01 ноября 2024, 19:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Nikita Pishchugin

Турецкие власти подготовили законопроект о противодействии иностранному влиянию, который планируется принять в ближайшее время. Как сообщает ТАСС, об этом заявил Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

Закон будет направлен на противодействие лицам, деятельность которых угрожает "безопасности государства или его внутренним и внешним политическим интересам", работающим под влиянием или по приказу другой страны или иностранной организации. Нарушение закона будет наказываться тюремным заключением на срок до семи лет.

Bloomberg считает, что этот шаг может быть использован для подавления инакомыслия. Это вызывает обеспокоенность среди различных определенных социальных групп и организаций.