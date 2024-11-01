СМИ: в Турции планируют принять закон об иноагентах
Наказание за нарушение закона составит до семи лет тюремного заключения
01 ноября 2024, 19:55, ИА Амител
Турецкие власти подготовили законопроект о противодействии иностранному влиянию, который планируется принять в ближайшее время. Как сообщает ТАСС, об этом заявил Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.
Закон будет направлен на противодействие лицам, деятельность которых угрожает "безопасности государства или его внутренним и внешним политическим интересам", работающим под влиянием или по приказу другой страны или иностранной организации. Нарушение закона будет наказываться тюремным заключением на срок до семи лет.
Bloomberg считает, что этот шаг может быть использован для подавления инакомыслия. Это вызывает обеспокоенность среди различных определенных социальных групп и организаций.
20:11:14 01-11-2024
Дурной пример заразителен: любого критика власти можно "законно" упечь за решётку как "иноагента"!
20:28:13 01-11-2024
Все кто сегодня летят в Турцию отдыхать - везут им туда свои деньги, что бы Турция на них производила байроктары, передавала Украине, а та ими убивала наших парней на СВО...!!!