Минюст признал иноагентами трех российских художников

Они выступали против СВО и распространяли фейки о российской политике

14 декабря 2024, 09:45, ИА Амител

Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минюст внес в реестр иноагентов трех художников. Список пополнили Анатолий Осмоловский, Екатерина Марголис и Игорь Поночевный (псевдоним – Алеша Ступин), сообщает ведомство.

По данным министерства, все трое распространяли фейки о решениях и политике российских властей, участвовали в создании и распространении материалов иноагентов и выступали против СВО.

Помимо этого, Марголис и Поночевный распространяли "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа" российской армии. Сейчас они не живут в России.