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Минюст признал иноагентами трех российских художников

Они выступали против СВО и распространяли фейки о российской политике

14 декабря 2024, 09:45, ИА Амител

Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минюст внес в реестр иноагентов трех художников. Список пополнили Анатолий Осмоловский, Екатерина Марголис и Игорь Поночевный (псевдоним – Алеша Ступин), сообщает ведомство.

По данным министерства, все трое распространяли фейки о решениях и политике российских властей, участвовали в создании и распространении материалов иноагентов и выступали против СВО.

Помимо этого, Марголис и Поночевный распространяли "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа" российской армии. Сейчас они не живут в России.

культура иноагенты

Комментарии 3

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Гость

23:59:22 14-12-2024

Ну, судя по фамилиям, исконно российские художники.

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Гость

12:02:31 15-12-2024

Гость (23:59:22 14-12-2024) Ну, судя по фамилиям, исконно российские художники.... Таки да.

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гость

23:58:44 15-12-2024

у этих гадов только одна задача - портить жизнь нормальным людям.

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