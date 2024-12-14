Минюст признал иноагентами трех российских художников
Они выступали против СВО и распространяли фейки о российской политике
14 декабря 2024, 09:45, ИА Амител
Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Минюст внес в реестр иноагентов трех художников. Список пополнили Анатолий Осмоловский, Екатерина Марголис и Игорь Поночевный (псевдоним – Алеша Ступин), сообщает ведомство.
По данным министерства, все трое распространяли фейки о решениях и политике российских властей, участвовали в создании и распространении материалов иноагентов и выступали против СВО.
Помимо этого, Марголис и Поночевный распространяли "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа" российской армии. Сейчас они не живут в России.
23:59:22 14-12-2024
Ну, судя по фамилиям, исконно российские художники.
12:02:31 15-12-2024
Гость (23:59:22 14-12-2024) Ну, судя по фамилиям, исконно российские художники.... Таки да.
23:58:44 15-12-2024
у этих гадов только одна задача - портить жизнь нормальным людям.